BEWEZEN: Dus dit is de reden waarom we zoenen

Is er iets romantischer dan met je liefje over straat te lopen en dan halverwege te stoppen omdat hij je even innig wil kussen? Het is de scene uit elke kleffe film en serie ooit bekeken en een van de meest romantische momenten in elke relatie. Toch?

Helaas – volgens onderzoek in Journal of Sex Research wordt zoenen door ruim een derde van de mannen gezien als een pragmatische handeling. Het onderzoek vroeg 300 studenten naar hun zoengewoontes en veel mannen gaven aan te zoenen om ‘hun imago te versterken’ of ‘de competitie uit te schakelen’.

Territoriumdrift

Met andere woorden: als jij aan de ene kant van de kroeg staat en jouw scharrel aan de andere kant en hij baant zich ineens een weg door de menigte om je stevig op je bek te pakken, heb je waarschijnlijk sjans met iemand anders.

Hij wil gewoon even laten weten aan de rest van de apenrots mannelijke aanwezigen dat je ‘niet beschikbaar‘ bent. Toegegeven, van alle manieren waarop territorium afgebakend kan worden, is het natuurlijk de meest wenselijke, maar liever heb je natuurlijk een man die zich op relatiegebied net een stukje verder heeft ontwikkeld.

Reputatie

Wij vrouwen wassen onze handen wat zoenen betreft ook absoluut niet in een onschuldig badje rozenwater. Vrouwelijke deelnemers vertelden dat ze zoenden om anderen jaloers te gaan en ‘de strijd aan te gaan met andere, avontuurlijk ogende vrouwen’.

De vrouwen maakten zich vervolgens wel weer veel zorgen dat dit gedrag hen een slechte reputatie zou bezorgen. Mannen kregen naar eigen zeggen juist precies wat ze wilden: een beter imago.

Gelukkig is een onderzoek onder 300 hitsige studenten statistisch gezien lang niet sterk genoeg om te mogen generaliseren, dus laat je maar lekker innig kussen op een verlaten strand, onder een sterrenhemel met een roos in je hand. Hoop doet leven!

