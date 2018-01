Bewezen: deze slaaphouding geeft je relatie een boost

Kan jouw relatie wel wat extra’s gebruiken? Je kunt je vriend verrassen met een etentje, spannend setje of een weekendje weg, maar je kunt óók wat aan jullie slaaphouding doen.

Liggen jullie met jullie ruggen naar elkaar toe in bed of slapen jullie lepeltje-lepeltje? Als jullie dat laatste doen, ben je al hartstikke goed bezig. Uit onderzoek – dat gepubliceerd is in Springer’s Archives of Sexual Behavior – blijkt dat stellen die deze slaappositie aanhouden een sterkere relatie hebben. De slaaphouding zou de spanning erin houden én stress verlagend werken. Een gevalletje win-winsituatie, dus.

Romantische relatie

Volgens hoofdonderzoeker Robin Edelstein komt is het te danken aan het feit dat mensen zich geliefder voelen wanneer ze geknuffeld worden. ‘Daarnaast heeft knuffelen een seksuele kant’, legt hij uit aan Elite Daily. ‘Vaak leidt het tot seks of gebeurt het erna. Knuffelen is dus goed voor een romantische relatie.’

