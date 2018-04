Betekent deze foto dat Temptations Kevin en Chloë een setje zijn?

Kevin gaf zich op voor Temptation Island met Megan, maar al gauw bleken de twee niet te slagen voor de ultieme relatietest. Nadat Megan het bed deelde met Joshua, legde Kevin het aan met verleidster Chloë. Of die laatste twee een relatie over hebben gehouden aan het programma? Een oplettende fan denkt van wel.

Temptation Island houdt de gemoederen flink bezig. Want is er nu één stel dat het programma heeft overleefd? Hoe is het afgelopen tussen Deborah Leemans en Tim die volledig viel voor Cherish? En zijn er nieuwe setjes ontstaan na Temptation Island?

Hondje

Een oplettende fan denkt het bewijs te hebben gevonden dat Kevin en Chloë samen zij gebleven na de opnames van Temptation Island. Op Facebook werden namelijk verschillende screenshots gedeeld: één van een foto die Kevin op Instagram plaatste, en eentje van het account @milo_theyorkiepup. Op de foto van Kevin zit het hondje bij hem op schoot, en laat die viervoeter nu nét van verleidster Chloë zijn. Betekent dit dat de twee een relatie hebben? De tijd zal het moeten leren.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL, Instagram