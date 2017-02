Betaald seksverlof op kantoor? Geen probleem, volgens deze Zweedse politicus

Je kan altijd op Zweden rekenen om ooit ons leven beter te maken. In de Zweedse stad Övertornea wil schepen Per-Erik Muskos graag één uur per week seksverlof invoeren. Wat? Yup, je hebt het juist gelezen: een uur per week om met je partner af te spreken en eens lekker te genieten.

Volgens de politicus spenderen Zweedse koppels niet genoeg tijd met elkaar, rapporteert Het Laatste Nieuws. In een poging om stress te verminderen, burn-outs te elimineren en werk aangenamer te maken, stelt Muskos voor om met z’n allen een uurtje per week te vrijen. Hebben we daar iets op tegen? Niet echt, nee!

Hij vindt het belangrijk dat de mensen die dat verlof opnemen, betaald worden voor hun seksvakantie. Zie het als relatietherapie van je werk uit. Seks is nog steeds een van de beste manieren om je relatie levendig te houden en stress te verminderen. De politicus gelooft dat die regeling enkel een positieve invloed kan hebben op het leven van de werknemers in de Zweedse gemeente Övertorneå.

Of de werknemers tijdens hun seksuurtje dan ook werkelijk met hun partner vrijen, zal de werkgever natuurlijk niet kunnen controleren. Hij zegt dat je ‘mensen in deze aangelegenheid moet vertrouwen’. Wat wij er ook van denken, het wetsvoorstel zal wel degelijk ingediend worden. Wij zijn alvast een beetje jaloers op de Zweedse koppels die ervan gaan kunnen profiteren.

Alleen voor single collega’s kan die regeling misschien wat tegenvallen. En wat als een deel van de collega’s in een relatie volop op hun echtgenoot kruipt en de rest door een droge periode gaat? Dat zou weleens voor wat onaangename spanning kunnen zorgen. Willen we wel zo goed op de hoogte zijn van elkaars seksleven? Wat denken jullie ervan?

Tekst: Marijs Vrancken

