Het gaat er heftig aan toe op deze nieuwe beelden van ‘Temptation Island VIPS’

Nog geen tijd gehad om Temptation te kijken? Niet getreurd, door deze trailer ben je toch een beetje bij. En wil je nóg sneller de aflevering gaan kijken.

Lees ook: Vuurwerk in ‘Temptation Island VIPS’ zorgt voor nieuwe spanningen

In deze kleine teaser zien we dat de verleiders én verleidsters geen blad voor de mond nemen. En dat valt niet helemaal in goede aarde bij de VIPS. Ruud maakt zelfs een nogal afwerende beweging als een van de mannen bij hem een soort amulet wil omhangen. Op het einde is er ook weer een bed te zien. En het is een andere setting dan de vorige keer…

Al benieuwd? Kijk dan snel de eerste twee afleveringen van Temptation Island VIPS op Videoland.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: RTL