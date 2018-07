Bedgeheimen: ‘Wij doen het nog steeds zes keer per week’

Zij is 31 en administratief medewerkster. Hij is 30 en tattoo artist. Ze zijn 1 jaar en 4 maanden samen.

Liza

Vorige bedpartners: ‘Een.’

De eerste keer samen: ‘We deden het op zijn zolder. Daar gaf hij me een massage die eindigde met een happy end. Omdat ik niet veel ervaring had, werd dat voor mij een heel spannende, intieme en sensuele belevenis.’

Wij vrijen: ‘Vijf à zes keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Simpel: zijn strakke kontje.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik zit graag bovenop, omdat ik zie dat hij daar helemaal wild van wordt.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We doen het vaak lepeltje-lepeltje.’

Favoriete plek: ‘Doe mij maar de klassieker: het bed. Daar voel ik me het lekkerst.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Ik vind het weleens een beetje intimiderend dat hij veel meer ervaring heeft dan ik. Soms ben ik bang dat ik het minder goed doe dan zijn eerdere vriendinnen. Hij probeert me meer zelfvertrouwen te geven en vaker initiatief te laten nemen in bed.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Met mijn borsten speelt of me over mijn hele lichaam likt en zachtjes bijt tot hij daarna in me komt.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op een romantische plek in de natuur. Buiten vrijen lijkt me heel spannend, maar op een te openbare plek hoeft het ook weer niet.’

Nee, bedankt: ‘Hoewel mijn vriend er in vorige relaties van genoot, lijkt anale seks me verschrikkelijk.’

Minpuntje: ‘Omdat hij veel meer ervaring heeft dan ik, heeft hij hogere verwachtingen. Zo vraagt hij regelmatig of hij wat vaker gepijpt kan worden. Dat wil ik wel, maar soms ben ik te onzeker en denk ik dat ik het niet goed doe.’

Ik geef mijn seksleven een 10.

Sven

Vorige bedpartners: ‘Ik ben de tel kwijtgeraakt.’

De eerste keer samen: ‘Ik herinner me vooral dat ze weinig ervaring had én een weelderige bos schaamhaar. Ik geef graag massages en neem makkelijk het initiatief. Daarmee stelde ik haar op haar gemak. Het werd uiteindelijk een heel sensuele avond.’

Wij vrijen: ‘Zes keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Ik hou van haar kleine borstjes en mooie kont.’

Mijn favoriete standje: ‘Zij bovenop en dan omgekeerd. Heel geil en met een prachtig uitzicht.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Lepeltje-lepeltje.’

Favoriete plek: ‘Ik heb graag zoveel mogelijk seks en waar dat gebeurt maakt voor mij niet uit. Met haar is het lekker op elke plek.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Aangezien ik veel meer ervaring heb, kan ze me weinig leren. Dat maakt ook niet uit. We hebben niet veel nodig om samen vuurwerk te maken.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Met haar prachtige kont in mijn richting ligt om me uit te dagen. Wanneer ze dan ook nog een kanten slipje draagt, sla ik op hol.’

Ik droom weleens van: ‘Een beetje soft-sm. Dan zou ik haar vastbinden en domineren, uiteraard op een manier waar ze zelf ook van geniet.’

Nee, bedankt: ‘Een vinger in mijn achterste vind ik niks.’

Minpuntje? ‘Het zou leuk zijn als Liza wat vaker het initiatief neemt. Ook zou ik het leuk vinden als ze me vaker spontaan een blowjob geeft. Eigenlijk moet ze gewoon wat zelfverzekerder worden in bed.’

Ik geef mijn seksleven een 20.

