De bedgeheimen van Kya en Jeroen: ‘Toen we net samen waren, hielden we weleens seksmarathons’

Zij is 29 en werkt als logopedist, hij is 27 en IT-manager. Ze zijn vijf jaar samen en zitten midden in de verbouwing van hun nieuwe huis.

Kya

Vorige bedpartners: ‘Twee.’

De eerste keer: ‘Eerlijk gezegd herinner ik me niet veel. We hadden allebei te veel gedronken en belandden onverwacht in bed. Het duurde nog maanden voor we een stel werden.’

We vrijen: ‘Eén keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Ik ben een grote vrouw. Dat Jeroen 1.94 meter is, was een pluspunt.’

Mijn favoriete standje: ‘De missionarishouding vind ik het meest flatterend voor mijn lichaam, maar on top kom ik makkelijker klaar.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We zijn een beetje lui geworden in bed. De missionarishouding en lepeltje-lepeltje hebben de cowgirl en doggystyle vervangen.’

Grootste bedblunder: ‘Toen we net samen waren, hielden we weleens seksmarathons. Eén dag deden we het negen keer. De dag daarna kon ik niet meer normaal lopen en heb ik me ziek gemeld.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Zijn computer en games een hele avond links laat liggen voor wat quality time samen.’

Ik droom weleens van: ‘Onze eerste nacht in een huis dat af is. Dan kunnen we het eindelijk officieel inwijden.’

Voorspel is: ‘Samen een filmpje kijken, de werkdag achter ons laten en in elkaars armen relaxen om daarna helemaal opgewonden te raken.’

Nee, bedankt: ‘Die seksmarathons zijn verleden tijd. Met een drukke carrière en een huishouden ben ik al blij dat het er wekelijks van komt.’

Minpuntje: ‘Onze relatie en ons seksleven staat door de verbouwing wel onder druk. De laatste loodjes wegen het zwaarst en dat merk ik. Hopelijk vinden we elkaar snel weer terug.’

Ik geef mijn seksleven een 6,5

Jeroen

Vorige bedpartners: ‘Twee.’

De eerste keer: ‘We gingen als vrienden naar een feestje en eindigden samen in bed. We werden in eerste instantie fuck buddies. Het duurde maanden voordat we durfden toe te geven dat we gevoelens voor elkaar hadden.’

Wij vrijen: ‘Eén à twee keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel? ‘Ik hou van haar Afrikaanse roots en alles wat daarbij komt kijken: donkere krullen, volle lippen en een kont om in te knijpen.’

Mijn favoriete standje: ‘Als ik uitgeslapen ben, vind ik doggystyle het lekkerst. Wild en intens, maar het vreet energie.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Aangezien we zelden lang genoeg kunnen slapen, blijft het meestal bij de missionarishouding.’

Grootste bedblunder: ‘Ik ben een keer in slaap gevallen toen ze mij wilde pijpen. Naast een stevige ruzie heb ik een aantal weken kunnen fluiten naar een blowjob. Begrijpelijk.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Door het huis trippelt in een stoere overall. Zeker wanneer ze daar geen lingerie onder draagt.’

Ik droom weleens van: ‘Virtual reality-seks. Sorry, ik ben nou eenmaal een IT-geek in hart en nieren.’

Voorspel is: ‘Samen op de bank hangen met een drankje, een hapje en een ontspannende film. Daardoor vrijen we vaak op de bank.’

Nee, bedankt: ‘Voor mij geen sm of rare fetisjen. Gewoon is al gek genoeg.’

Minpuntje: ‘Ik merk dat de verbouwing Kya veel stress bezorgt en dat haar geduld een beetje aan het opraken is. Nog even doorbijten en daarna maak ik extra veel tijd voor haar vrij.’

Ik geef mijn seksleven een 7,5

