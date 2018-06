Bedgeheimen: ‘Ik word helemaal wild als zijn erectie duidelijk zichtbaar is’

Zij is 24 en is student. Hij is 26 en tv-maker. Ze zijn drie jaar samen en hebben plannen om te gaan samenwonen.

Lees ook: Geheimen uit hun slaapkamer: ‘Het idee dat de buren ons kunnen horen of zien, windt me op’

Eefje

Vorige bedpartners: ‘Een.’

De eerste keer: ‘Was ik overdonderd door hoe goed de seks was. Maar door mijn verbaasde blik dacht hij dat ik me niet lekker voelde.’

We vrijen: ‘Drie à vier keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Ik vind zijn schouders heel mannelijk. Vooral als ik tijdens een inspanning zijn aderen zie.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik houd het graag traditioneel met missionaris. Dan zijn we het dichtst bij elkaar.’

En zo vrijen we het vaakst: ‘Missionaris dus.’

Favoriete plek: ‘Ik hou niet van seks op plaatsen waar we betrapt kunnen worden. Dat maakt me zenuwachtig. Ik doe het liever gewoon in bed, in de slaapkamer.’

Grootste bedblunder: ‘Ik heb hem een keer z’n gang laten gaan terwijl ik eigenlijk geen zin had. Hij merkte vrijwel meteen dat ik het niet leuk vond en daarna voelden we ons allebei slecht en ongemakkelijk. Voortaan zeg ik gewoon duidelijk nee.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Dat ik de moeite waard ben. Hij doet altijd enorm zijn best om mij een plezier te doen en ik heb geleerd om dat ook toe te laten.’

Ik word helemaal wild als: ‘Robins erectie duidelijk zichtbaar is. Daar kan ik dan maar moeilijk van afblijven.’

Ik droom weleens van: ‘Een eigen huis, zodat we de hele dag ongestoord naakt kunnen rondlopen en misschien wat plekken kunnen inwijden.’

Nee, bedankt: ‘Anale seks! Lijkt me heel ongemakkelijk.’

Minpuntje: ‘Ik heb op seksueel vlak eigenlijk niets op hem aan te merken.’

Ik geef mijn seksleven een 9

Robin

Vorige bedpartners: ‘Twee.’

De eerste keer samen: ‘Eefje ging niet meteen voor de bijl. Pas na anderhalve maand daten en een charmeoffensief belandden we samen in bed. Ik was zenuwachtig en vroeg me de hele tijd af of het wel goed genoeg was.’

We vrijen: ‘Eigenlijk altijd wanneer we elkaar zien.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Haar perfecte borsten. Al kan ik ook uren kijken naar haar billen, buik, benen, armen en handen.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik hou van missionaris en alle mogelijke varianten daarop. Saai? Nee hoor, in de verste verte niet.’

En zo vrijen we het vaakst: ‘Lekker dicht bij elkaar, in missionarishouding.’

Favoriete plek: ‘Op haar eigen studentenkamer laat Eefje zich helemaal gaan. Dan kreunt ze naar hartenlust en weet ik wanneer ik goed bezig ben.’

Grootste bedblunder: ‘Volgens mij hebben we nog nooit iets heel raars meegemaakt. We kunnen goed praten en zijn eerlijk tegen elkaar. Dan kan het alleen maar goede seks zijn.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Niet alle vrouwen komen klaar als je met je vingers knipt. Het is niet zo vanzelfsprekend als vrouw om een orgasme te krijgen, maar het is wel fijn om samen je best te doen om haar toch zo veel mogelijk te laten genieten.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Op haar lippen bijt en me uitkleedt met haar ogen.’

Ik droom weleens van: ‘Niets eigenlijk. Ik heb geen heimelijke fantasieën. En als ik die wel had, dan verklapte ik ze alleen aan Eefje.’

Nee, bedankt: ‘Me laten domineren vind ik een griezelige gedachte. Wurgseks is al helemaal een no-go!’

Minpuntje: ‘Eefje kampt soms met twijfels. Daardoor zegt ze niet genoeg wat ze echt wil, wat ik juist heel belangrijk vind in bed.’

Ik geef mijn seksleven een 9

Dit artikel komt uit Flair 23. Deze editie ligt nu in de winkel.

Beeld: IStock