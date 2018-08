Bedgeheimen: ‘Ik vind het ’t opwindendst op openbare plaatsen’

Zij is 29 en pr-medewerkster. Hij is 31 en IT-manager. Ze zijn zes jaar samen.

Shari

Vorige bedpartners: ‘Veertien.’

De eerste keer: ‘Ik leerde Arnold kennen toen ik als date van één van zijn vrienden meeging met een groepsuitje. Het klikte meteen beter tussen ons dan met zijn vriend. We zijn nog drie keer met z’n tweetjes op date geweest voordat ik bij hem ben blijven slapen.’

Wij vrijen: ‘Een à twee keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Arnold is een sexy geek. Ik vind hem heel aantrekkelijk wanneer hij zijn bril draagt.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het spannend als hij mijn armen achter me vasthoudt als ik op mijn buik lig.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Goeie, ouwe missionaris.’

De spannendste plek: ‘Ik vind het ’t opwindendst op openbare plaatsen, maar kan net zo genieten van een comfortabele vrijpartij in bed.’

Grootste bedblunder: ‘Zijn stiefmoeder heeft ons ooit betrapt in hun slaapkamer. Gelukkig waren we nog half aangekleed en moest de echte actie nog beginnen.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Vroeger had ik alleen wilde seks. Dankzij Arnold heb ik leren genieten van zachte, liefdevolle vrijpartijen.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Mijn billen masseert, zoent of likt.’

Ik droom weleens van: ‘Een triootje met een andere vrouw. Ik ben niet biseksueel, maar dat lijkt me toch geil.’

Nee, bedankt! ‘Als ik koppels met kinderen bezig hoor over hun saaie seksleven, sta ik niet te springen om een baby…’

Minpuntje? ‘Arnold is minder avontuurlijk in bed dan ik. Hij zal zelden een experiment voorstellen. Gelukkig staat hij wel bijna altijd open voor mijn stoute voorstellen.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Arnold

Vorige bedpartners: ‘Vier.’

Onze eerste keer samen: ‘Na de derde date bleef Shari bij mij slapen. Ik stond versteld van hoeveel initiatief ze nam. Mijn vorige vriendin was lang niet zo avontuurlijk, dus ik beleefde een nacht ‘die je normaal alleen in films ziet’.’

Wij vrijen: ‘Een à twee keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Ik vind haar een totaalpakket, maar haar lichtblonde haren maken van Shari een echte babe.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het fijn als ik haar kan aankijken, dus de klassieke missionaris of cowgirl hebben mijn voorkeur.’

En zo vrijen we het vaakst: ‘Missionaris.’

De spannendste plek: ‘Ik word heel opgewonden als we op de bank beginnen te zoenen en daar al onze kleren uittrekken.’

Grootste bedblunder: ‘Toen we pas net samen waren, deden we het altijd met condoom. Ik was daar niet zo handig in, dus ze zijn wel een paar keer geknapt.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Shari is veel avontuurlijker dan ik. Ze trekt me regelmatig uit mijn comfortzone en moedigt me aan om nieuwe dingen te proberen.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘In een strakke broek voor me de trap op loopt.’

Ik droom weleens van: ‘Cosplay, een rollenspel met aangepaste outfits. Ja, I’m a nerd.’

Nee, bedankt! ‘Toen we net gingen samenwonen, zat de kat van Shari altijd in de slaapkamer. Ik kon er maar niet aan wennen dat die zat mee te kijken.’

Minpuntje? ‘Heel af en toe geeft Shari me het gevoel dat ons seksleven niet spannend genoeg is voor haar. Dat maakt me een beetje onzeker, maar daardoor doe ik ook beter mijn best om het vuur extra aan te wakkeren.’

Ik geef mijn seksleven een 10.

