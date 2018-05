Bedgeheimen: ‘Ik wil nooit meer een relatie waarin seks vooral een verplichting is in plaats van plezier’

Zij is 28 en werkt in de horeca. Hij is 32 en vertegenwoordiger. Ze zijn vijf maanden samen en hebben (nu nog) een open relatie.

Lees ook: Bedgeheimen: ‘Als ik al na drie minuten mijn kanon los, schaam ik me te pletter’

Lauren

Vorige bedpartners: ‘Zes.’

De eerste keer samen: ‘Was een overduidelijke rebound. Ik kwam net uit een lange relatie en zocht eigenlijk gewoon wat afleiding.’

We vrijen: ‘Twee keer per dag.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Joost is groot en mannelijk. Hij is ook sportief gebouwd. Een echte vent.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik hou het meest van doggystyle, maar afwisseling blijft het belangrijkst.’

Voorspel is: ‘Elkaar in de stemming brengen met dirty talk, kusjes en aanrakingen. Vooral in het openbaar is dat enorm opwindend.’

Grootste bedblunder: ‘Joost heeft teelbalkanker gehad en heeft daarom nog maar één bal. Toen ik dat voor het eerst zag, kon ik mijn verbazing niet verbergen. Dat was even een ongemakkelijk moment, maar nu is het de normaalste zaak van de wereld.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Verliefdheid kun je niet tegenhouden, hoe hard je het ook probeert. We wilden allebei geen vaste relatie, maar nu gaat het toch steeds meer die kant op.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘De nonchalante bad boy uithangt. Typisch iets voor vrouwen zeker?’

Ik droom weleens van: ‘Seks op een bountystrand. Het zullen de voorjaarskriebels wel zijn.’

Nee, bedankt: ‘Ik wil nooit meer in een relatie zitten waarin seks vooral een verplichting is in plaats van plezier.’

Minpuntje: ‘Omdat Joost en ik in het begin friends with benefits waren, hebben we nog geen etiketje op onze relatie geplakt. Officieel zijn we dus niet de enigen voor elkaar, maar dat begint nu toch een beetje te wringen.’

Ik geef mijn seksleven een 8,5

Joost

Vorige bedpartners: ‘Vijf.’

De eerste keer samen: ‘Was een onschuldige nacht van twee single vrienden met zin. Maar na een halfjaar kunnen we nog steeds niet van elkaar afblijven.’

We vrijen: ‘Een à twee keer per dag.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Laurens uitstraling vind ik heel aantrekkelijk.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik word gek als ze boven op me zit. Al zeg ik ook geen nee tegen alle andere standjes, natuurlijk.’

Voorspel is: ‘Onze handen niet kunnen thuishouden, ook als er vrienden bij zijn. Yep, wij zijn een klef stelletje.’

Grootste bedblunder: ‘Sinds mijn operatie is Lauren het tweede meisje met wie ik seks heb. Het was wel een beetje ongemakkelijk om te vertellen dat het er daar beneden wat anders uitziet.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Lauren bevestigt de theorie ‘als vrouwen A zeggen, bedoelen ze eigenlijk B’. We moeten het nog uitspreken, maar het wordt voor mij steeds duidelijker dat ze echt verliefd op me is.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Laat merken dat ze net zo veel zin in mij heeft als ik in haar.’

Ik droom weleens van: ‘Seks in het gras op een festival. Met Lauren komt het er misschien wel echt een keer van.’

Nee, bedankt: ‘Ik wil niet weten of ze ook met andere mannen naar bed gaat. In the end is een open relatie eigenlijk niets voor mij.’

Minpuntje: ‘Ik hoop dat we het nu eens goed over onze relatie gaan hebben. Volgens mij zijn we allebei verliefd, maar ook een beetje bang om, als we ervoor gaan, in een sleur te belanden.’

Ik geef mijn seksleven een 9

Dit artikel komt uit Flair 18. Deze editie ligt nu in de winkel.

Beeld: IStock