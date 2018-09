Bedgeheimen: ‘Ik vind het heel opwindend als ze op me zit’

Zij is 26 en verkoopster. Hij is 30 en salesmanager. Ze zijn drie jaar samen en trouwen volgend jaar.

Halima

Vorige bedpartners: ‘Twee.’

De eerste keer: ‘Was ik heel zenuwachtig. We waren nog maar twee maanden samen, maar ik kon niet meer wachten. Hij plande de perfecte romantische avond. Het voelde gewoon goed.’

Wij vrijen: ‘Twee à drie keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Sam heeft bijzondere ogen, zowel de vorm als de kleur zijn opvallend. Het lijkt alsof hij me ermee hypnotiseert.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het fijn om bovenop te zitten. Zo kunnen we elkaar goed zien en kan ik zelf het tempo aangeven.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We variëren veel, dat houdt het spannend en interessant.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Sam heeft veel meer ervaring en kennis. Op een geduldige en respectvolle manier leert hij me uit mijn comfortzone te stappen en meer te experimenteren.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘In mijn nek zoent, blaast of bijt.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op een paradijselijk strand, bij zonsondergang.’

Absolute afknapper: ‘Mannen die respectloos over vrouwen praten en seksistische grappen maken.’

Nee, bedankt: ‘Ik zou mijn vriend nooit bedriegen en accepteer het omgekeerd ook niet. Trouw en vertrouwen vind ik het allerbelangrijkst in een relatie.’

Minpuntje: ‘We zijn opgegroeid in andere culturen. Hoewel ik een moderne opvoeding heb gehad, leidt dat soms tot misverstanden. Gelukkig kunnen we er open over praten en hebben mijn ouders Sam in hun hart gesloten.’

Ik geef mijn seksleven een 8,5.

Sam

Vorige bedpartners: ‘Tien.’

De eerste keer samen: ‘Was een grote eer. Ik weet dat Halima traditioneler denkt over relaties en seks. Dat ze met mij naar bed wilde, betekende heel veel voor mij. Ik wilde er daarom iets bijzonders van maken.’

Wij vrijen: ‘Drie keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Ze is mijn oosterse prinses: een vrouwelijk figuur, een porseleinen gezichtje en lange, donkere, golvende haren.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het heel opwindend als ze op me zit. Zeker als ze dan haar borsten streelt of door haar eigen haren woelt.’

En zo vrijen we het vaakst: ‘We hebben niet echt een routine of een go to-standje. Ik houd het liever gevarieerd in bed.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Vroeger was ik meer een flierefluiter. Halima bewijst dat alle andere vrouwen verbleken als je de ware vindt.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Haar lange haar losgooit terwijl we aan het vrijen zijn.’

Ik droom weleens van: ‘Seks in het pashokje van de kledingwinkel waar zij werkt.’

Absolute afknapper: ‘Ik val op vrouwen die natuurlijk mooi zijn. Te veel make-up of plastische chirurgie vind ik heel onaantrekkelijk.’

Nee, bedankt: ‘Ik hou wel van een experimentje, maar zware sm met zwepen en klemmen vind ik niks.’

Minpuntje: ‘Toen ik Halima ten huwelijk vroeg, was haar vader woedend. Ik had hem niet om haar hand gevraagd. Door het cultuurverschil hebben we weleens dat soort misverstanden, maar die lossen we gelukkig altijd op.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Dit artikel komt uit Flair 39. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock