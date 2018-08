Bedgeheimen: ‘Ik ben een wilde tijger,  dus ik zit het liefst bovenop’

Zij is 30 en verpleegkundige. Hij is 37 en politieagent. Ze zijn een jaar en twee maanden samen.

Mila

Vorige bedpartners: ‘Zesentwintig.’

De eerste keer: ‘Iedere vrouw moet voor zichzelf bepalen wanneer ze klaar is om verder te gaan, maar ik heb nooit veel geduld gehad. Na de eerste date ben ik meteen bij hem blijven slapen. Het klikte gewoon.’

Wij vrijen: ‘Vier à vijf keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Vroeger viel ik altijd op donkere mannen met een badboy-look. Daan is het tegenovergestelde, maar de mooiste man van de wereld.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik ben een wilde tijger, dus ik zit het liefst bovenop.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We doen het elke keer weer anders, dat is toch wat seks boeiend houdt?’

De hotspot: ‘Geen plek is te gek voor mij. Toen ik nog single was, ben ik met een vriendin naar een parenclub geweest. Dat was wel de meest kinky ervaring tot nu toe.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Ik ben avontuurlijk ingesteld en heb veel geëxperimenteerd, maar Daan heeft bewezen dat seks in een relatie net zo boeiend kan zijn.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Naakt voor me staat en ik zie dat hij een erectie krijgt als hij naar me kijkt.’

Ik droom weleens van: ‘Een triootje met een tweede vrouw erbij. Ik heb wel vaker seks met vrouwen gehad, maar nog niet samen met Daan.’

Nee, bedankt: ‘Zelfs voor mij is plas- en poepseks toch een brug te ver.’

Minpuntje? ‘Daan en ik werken allebei onregelmatig. We daten en vrijen soms op de raarste tijdstippen, waardoor we de dag erna vaak een beetje moe zijn. Ach, dat hoort erbij.’

Daan

Vorige bedpartners: ‘Zeven.’

De eerste keer: ‘Tijdens de eerste date hing er meteen spanning in de lucht. Toch durfde ik niet voor te stellen om een afzakkertje te drinken bij mij thuis. Gelukkig nodigde ze zichzelf uit: op mijn bank én in mijn bed.’

Wij vrijen: ‘Vijf keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Mila heeft een prachtig figuur. Ze is klein, superslank en sportief gebouwd.’

Mijn favoriete standje: ‘Als ze boven op me zit, wordt ze helemaal gek. Dat vind ik heel opwindend.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We hebben niet echt een vaste routine. We just go with the flow.’

De hotspot: ‘Sinds ik met Mila ben, heb ik het al in een auto, in het toilet van een kroeg, in de tuin, tegen het aanrecht, in de sauna, aan het strand en tegen de motorkap gedaan. En het is allemaal even lekker.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Ik ben nooit heel preuts geweest, maar zo’n wulpse vrouw als Mila had ik nooit eerder. Ze haalt echt de wildeman in mij naar boven met al haar ondeugende ideeën.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Me tijdens het uitgaan op de dansvloer begint te bespringen. Dan wil ik haar het liefst ter plekke nemen.’

Ik droom weleens van: ‘Haar vastbinden. Mila kennende komt dat er nog wel van.’

Nee, bedankt: ‘Dingen die echt pijn doen of smerig zijn, vind ik een no-go.’

Minpuntje: ‘Mila is te lekker om af te wijzen, zelfs als ik ’s nachts of vroeg in de ochtend thuiskom na een dienst. De dag erna neem ik die wallen maar op de koop toe.’

