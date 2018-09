Bedgeheimen: ‘Toen hij me  tijdens een feestje de berging in duwde,  kon ik hem niet weerstaan’

Zij is 29 en administratief medewerker. Hij is 34 en werkt bij de politie. Ze zijn zes maanden samen.

Merel

Vorige bedpartners: ‘Drie.’

De eerste keer samen: ‘Ik leerde Daan kennen via een gezamenlijke vriend. Hij had een grote mond en een bad boy-attitude. Daar heb ik een zwak voor. Toen hij me tijdens een huisfeestje de berging in duwde, kon ik hem niet weerstaan.’

Wij vrijen: ‘Vier tot vijf keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Hij traint minstens vier keer per week, dus is in topvorm. De tatoeages op zijn brede armen zijn de finishing touch.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het heel opwindend als hij me omdraait, me tegen de muur of het matras duwt en achter me staat of zit.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We wisselen veel af, maar ik zit wel vaak boven op hem.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Met Daan experimenteer ik veel meer dan in mijn vorige relaties. Mijn nachtkastje ligt vol met speeltjes: handboeien, een blinddoek en een zweepje…’

Absolute afknapper? ‘Daan heeft zijn ogen niet in zijn zak. Als ik merk dat hij te veel naar andere vrouwen kijkt, laat ik dat zeker merken.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Ondeugende dingen in mijn oor fluistert.’

Ik droom weleens van: ‘Een rollenspel: hij trekt zijn uniform aan en speelt de agent die mij arresteert en zéér doortastend ondervraagt.’

Nee, bedankt: ‘Daan fantaseert, zoals de meeste mannen weleens over een trio, maar daarvoor is hij bij mij toch aan het verkeerde adres.’

Minpuntje: ‘Ik ben een zelfverzekerde vrouw. Toch ben ik, sinds ik met Daan ben, soms jaloers. Hij is nu eenmaal een flierefluiter, maar ik houd hem goed in de gaten.’

Ik geef mijn seksleven een 9.

Daan

Vorige bedpartners: ‘Dertien.’

De eerste keer samen: ‘Vanaf het eerste moment hing er spanning in de lucht. Toen ze tijdens een housewarming weer met me flirtte, heb ik haar gewoon het berghok in geduwd en hebben we dat huis een beetje ingezegend.’

Wij vrijen: ‘Vijf keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Haar kontje is zo perfect dat het lijkt alsof een kunstenaar het geboetseerd heeft. De tattoo op haar rechterheup maakt het nog aantrekkelijker.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het heel opwindend wanneer Merel boven op me zit en zich helemaal laat gaan. Wat een uitzicht ook!’

En zo vrijen we het vaakst: ‘Ik hou wel van wild en hevig. Daar passen standjes als cowgirl en doggystyle het best bij.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Sinds ik met Merel ben, hecht ik veel meer belang aan voorspel. Ik zie hoe ze ervan geniet wanneer ik haar verwen. Dat windt mij ook erg op.’

Absolute afknapper? ‘Mijn vriendin hoeft zich voor mij niet altijd op te maken of mooi aan te kleden, maar ik vind het wel belangrijk dat ze altijd netjes onthaard is.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Naakt door mijn huis paradeert.’

Ik droom weleens van: ‘Een triootje met een tweede vrouw, maar daar moet ik bij Merel niet op aandringen, vrees ik.’

Nee, bedankt: ‘Een tweede man in mijn bed is daarentegen zeker geen optie. Een beetje hypocriet, I know.’

Minpuntje: ‘Als ik te lang met een andere vrouw klets, komt Merel weleens jaloers uit de hoek. Ik vind het belangrijk dat ze mij vertrouwt, dus soms maakt dat me kwaad.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

