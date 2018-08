Bedgeheimen: ‘Af en toe kijken we samen naar een erotische film’

Zij is 26 en administratief medewerker. Hij is 27 en werkt in een restaurant. Ze zijn anderhalf jaar samen.

Marianne

Vorige bedpartners: ‘Twee.’

De eerste keer: ‘Hij nodigde me uit in zijn ouderlijk huis, toen zijn ouders op vakantie waren. Ik was bloednerveus. Nadat we een film hadden gekeken, begonnen we te zoenen op de bank. Daarna heeft hij me meegenomen naar de slaapkamer. Mijn zenuwen bleken nergens voor nodig, het ging heel lief en zacht.’

Wij vrijen: ‘Twee keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Bart gaat in het weekend vaak wielrennen of mountainbiken. Daardoor heeft-ie heel sterke, gespierde benen. Dat vind ik wel mannelijk.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het leuk om dicht bij hem te zijn en naar hem te kunnen kijken. Missionaris of op ons zij, waarbij ik hem aankijk, zijn dus favoriet.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Missionaris is er altijd bij.’

Voorspel: ‘Voor mij is dat een massage. Zelfs als ik niet zo’n zin heb, weet Bart me zo bijna altijd te overtuigen.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Bart stelde een keer voor om samen porno te kijken. Dat vond ik eerst raar, maar de film die hij koos was eigenlijk heel mooi en opwindend. Sindsdien kijken we af en toe samen naar een erotische film.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Mijn handen en voeten masseert. Dan kan ik me zo ontspannen dat ik al snel zin krijg in meer.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op de keukentafel in ons toekomstige appartement.’

Nee, bedankt! ‘Als Bart anale seks zou willen, moet ik hem teleurstellen. Daar sta ik niet voor open.’

Minpuntje: ‘We wonen allebei nog met een huisgenoot. Daardoor kunnen we elkaar niet vaak zien zonder dat er anderen bij zijn. Gelukkig gaan we samenwonen.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Bart

Vorige bedpartners: ‘Twee.’

De eerste keer: ‘Vond ik heel spannend. We waren ongeveer een maand samen. Mijn ouders gingen op vakantie en ik nodigde haar uit. Tijdens de film kropen we al steeds dichter bij elkaar en na de aftiteling zijn we naar mijn slaapkamer gegaan.’

Wij vrijen: ‘Twee keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Het klinkt misschien raar, maar Marianne heeft echt prachtige voeten. Lief en klein maar ook heel sexy, zeker op hoge hakken.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het spannend als zij bovenop zit. Dat geeft een heel mooi uitzicht.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Missionaris komt vaak voorbij.’

Voorspel: ‘Opgewonden raken wanneer ze mijn penis streelt of kust. Dat vind ik echt heel geil.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Marianne is een echte romanticus. Ze bedenkt altijd leuke dates. Dankzij haar heb ik geleerd dat romantiek niet afgezaagd is, maar dat het echt goed is voor je relatie en je seksleven.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘In alleen lingerie en op hakken voor me staat. En dan masseer ik haar voeten.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op een openbare plaats, zoals het bos.’

Nee, bedankt! ‘Ik zou niet aan sm kunnen doen. Het idee dat ik Marianne pijn doe… Nee, dank je.’

Minpuntje: ‘Omdat we nog niet samenwonen, kunnen we niet zo vaak in alle rust bij elkaar zijn. Daardoor hebben we minder vaak seks dan we zouden willen.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Dit artikel komt uit Flair 34. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock