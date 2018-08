Bedgeheimen: ‘Ik zou ook weleens de gever willen zijn’

Hij is 34 en tolk. Hij is 36 en begeleider bij jeugdzorg. Ze zijn anderhalf jaar samen.

Lucas

Vorige bedpartners: ‘Drie meisjes en een paar jongens.’

De eerste keer: ‘Ik vond het heel romantisch. Hij gaf me veel aandacht. Echte seks is die avond nog niet gelukt, maar het was wel heel intiem en fijn.’

Wij vrijen: ‘Twee à drie keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Ik ben gek op zijn harige borstkas en zijn armspieren.’

Mijn favoriete standje: ‘Missionaris, omdat we elkaar dan goed in de ogen kunnen kijken.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Ook echt missionaris.’

De hotspot: ‘Lang leve de keukentafel. De paar keer dat we het daarop hebben gedaan, waren memorabel.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Ik kan me bij hem helemaal ontspannen. Ik weet nu dat mijn vorige bedpartners echt egoïstisch waren, want hij geeft me veel meer aandacht dan zij.’

Onze troef: ‘We kunnen samen goed praten. Hij weet wat ik leuk vind en andersom.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Mijn tepels aanraakt.’

Ik droom weleens van: ‘De top zijn in plaats van de bottom. We hebben we het nog nooit zo gedaan.’

Nee, bedankt: ‘Sperma doorslikken vind ik niet fijn. Verder ben ik heel nieuwsgierig en wil ik zo veel mogelijk uitproberen. Al is sm denk ik niets voor mij.’

Absolute afknapper: ‘Ik hou niet van zijn vrouwonvriendelijke grapjes. Wat een machogedrag!’

Minpuntje? ‘Ik vind het jammer dat hij altijd de top wil zijn. Ik wil ook weleens de gever zijn.’

Simon

Vorige bedpartners: ‘Acht, meisjes inbegrepen.’

De eerste keer samen: ‘Was tijdens de tweede date, onder een film. Onze handen raakten elkaar en de vonk sloeg over.’

Wij vrijen: ‘Twee à drie keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Als ik in zijn mooie ogen kijk, weet ik alles van hem. Hij kan niets voor me verbergen.’

Mijn favoriete standje: ‘Dat is een gelijkspel tussen missionaris en doggystyle.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Intiem in missionaris.’

De hotspot: ‘Het liefst gewoon ons bed, daar hebben we de meeste ruimte.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Van hem heb ik leren pijpen. Dat deed ik eerst nooit, maar ik heb me ervoor opengesteld.’

Onze troef: ‘Hij kent mijn triggers en ik die van hem. We zijn daar heel open over.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Me laat komen door me te pijpen.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op een spannende plaats in het openbaar.’

Nee, bedankt: ‘Ik weet dat Lucas het graag anders ziet, maar ik weiger de bottom te zijn. Daar voel ik me niet goed bij.’

Absolute afknapper: ‘Ik hou niet van mannen die te vrouwelijk zijn.’

Minpuntje: ‘Ik begrijp dat Lucas soms ook de top-positie wil, maar die kan ik hem echt niet geven.’

