Zij is 25 en cameravrouw. Hij is 27 en concertmedewerker. Ze zijn vier maanden samen.

Nora

Vorige bedpartners: ‘Zeven.’

De eerste keer: ‘Het was al een tijdje geleden dat ik iets met een man had gehad, ik was dus best zenuwachtig. Dat bleek totaal niet nodig, want het was een superfijne avond.’

Wij vrijen: ‘Drie keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Ik ben helemaal weg van zijn baard en mannenknotje. Een echte Viking.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind voorspel heel belangrijk. Daarom zit ik het liefst tussen zijn benen, leunend tegen zijn borstkas, terwijl hij tegen het hoofdeinde van het bed zit. Dan moet hij mij omhelzen om me te kunnen strelen.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Onze relatie is nog pril, dus we hebben nog geen vaste routine. Wel hebben we bijna altijd eerst orale seks.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Iedere man zou gitaar moeten spelen. Daar worden hun vingers bijzonder fijngevoelig van, als je begrijpt wat ik bedoel… Ik heb in het verleden ook vriendinnen gehad, Christof is net zo zacht met zijn handen als zij.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘In zijn blootje muziek voor me maakt.’

Mijn stoutste fantasie: ‘Ik wil weleens een uitgebreide, pikante homevideo maken. Het materiaal heb ik immers al in huis…’

Absolute afknapper: ‘Mannen die in bed alleen aan zichzelf denken.’

Nee, bedankt:

‘Voor mij geen sm. Voor mij draait seks om genot, niet om pijn.’

Minpuntje: ‘We zijn twee creatievelingen en hebben heel onregelmatige levens. Aan de ene kant houdt dat het leven spannend, maar aan de andere kant heb je in een relatie ook een beetje zekerheid nodig.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Christof

Vorige bedpartners: ‘Elf.’

De eerste keer: ‘Vóór mij had Nora een relatie met een vrouw, daar was ik een beetje door geïntimideerd. Als man ben je toch anders in bed. Uiteindelijk bleken die zorgen niet nodig. We hadden een heel gezellige date en een heel intieme, mooie nacht samen.’

Wij vrijen: ‘Drie keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Zodra ik haar mond zie, wil ik haar zoenen. Ze heeft zulke mooie, volle, zachte lippen.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het superlekker om te vrijen in cowgirl en doggy style. Toch kies ik voor ons voorspel, omdat ik Nora daar zo van zie genieten. Heel opwindend om elkaar zo goed te kunnen verwennen.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Ik vind het echt geweldig hoe vaak wij orale seks hebben.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Sinds ik met Nora ben, is mijn zelfvertrouwen in bed enorm gegroeid. We praten over alles en dat zorgt ervoor dat we elkaar beter kunnen laten genieten. Altijd goed voor het mannelijke ego.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Onverwacht en zonder enige gêne mijn broek uittrekt.’

Mijn stoutste fantasie: ‘Ze vindt dit vast niet leuk, maar het feit dat ze ooit met een vrouw was, spreekt tot de verbeelding. Is een trio niet de droom van iedere man?’

Absolute afknapper: ‘Vrouwen die geen initiatief nemen of alleen seks hebben om hun vriend een plezier te doen.’

Nee, bedankt:

‘Seks hoeft voor mij niet kinky te zijn. Geen handboeien en zwepen in mijn nachtkastje.’

Minpuntje: ‘Af en toe ben ik een beetje onzeker. Als Nora een mooie vrouw ziet, zegt ze dat ook. Ik vraag me soms af of ze wel altijd tevreden zal blijven met een man.’

Ik geef mijn seksleven een 8,5.

Dit artikel komt uit Flair 37. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock