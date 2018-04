Bedgeheimen: ‘Als ik al na drie minuten mijn kanon los, schaam ik me te pletter’

Zij is 21 en student biomedische wetenschappen. Hij is 23 en student accountancy. Ze zijn drie jaar samen, maar wonen allebei nog thuis.

Emilie

Vorige bedpartners: ‘Nul.’

De eerste keer samen: ‘Toen we drie maanden samen waren, was ik er klaar voor. Het was voor mij de eerste keer, dus het voelde spannend en onwennig. Gelukkig stelde Arne me gerust en maakte hij het gezellig met kaarsjes en muziek.’

Wij vrijen: ‘Eén keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Zijn stoere, mannelijke schouders.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik hou van de missionaris, en nog meer als ik mijn benen op zijn schouders leg.’

Zo vrijen we het vaakst: ‘In missionarishouding.’

De hotspot: ‘Er gaat toch niets boven het comfort van een bed?’

Grootste bedblunder: ‘Als ik een tijdje geen zin heb gehad om te vrijen en we het daarna weer doen, is de pret vaak van korte duur. Dan schaamt hij zich enorm, terwijl het net zo goed mijn schuld is.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Ik ben fysiek en mentaal vaak te gespannen om echt te genieten van seks. Arne helpt me om nare gedachten en angsten los te laten en toch te ontspannen.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Met zijn vingers zachtjes over mijn lichaam streelt.’

Ik droom weleens van: ‘Seks zonder sukkelen, pijn of spanning. Filmseks, zeg maar. Ik ben te onwennig in bed.’

Nee, bedankt: ‘Anale seks.’

Minpuntje: ‘Ik heb vaak pijn tijdens het vrijen. Wanneer het dan toch een keer goed gaat en ik echt geniet, duren onze vrijpartijen helaas niet zo lang. Arne komt wat sneller klaar omdat we niet zo vaak seks hebben.’

Ik geef mijn seksleven een 7

Arne

Vorige bedpartners: ‘Drie.’

De eerste keer samen: ‘Was heel spannend. Omdat het Emilies eerste keer was, voelde ik me verantwoordelijk voor haar. Ik stak kaarsjes aan, zette een romantische film op en daarna een zacht muziekje.’

Wij vrijen: ‘Eén keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Haar heldere blauwe ogen.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik geniet het meest als ze op mijn schoot zit, met haar borsten en gezicht naar me toe.’

Zo vrijen we het vaakst: ‘Comfortabel en intiem in missionaris.’

De hotspot: ‘De slaapkamer blijft mijn favoriete plek. Daar hangt gewoon de meest persoonlijke, intieme sfeer.’

Grootste bedblunder: ‘Als ik al na drie minuten mijn kanon los, schaam ik me te pletter. Dat gebeurt gelukkig alleen als we al een tijdje geen seks meer hebben gehad.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Emilie maakt van mij een rustigere en geduldigere man, ook in de slaapkamer. Vroeger was ik een Duracellkonijn in bed. Nu kan ik genieten van trage, sensuele seks.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Me in m’n nek zoent of voorzichtig bijt.’

Ik droom weleens van: ‘Emilie die het initiatief neemt, zich helemaal laat gaan en echt ontspant en geniet.’

Nee, bedankt: ‘Een triootje.’

Minpuntje: ‘Het gebeurt best vaak dat Em te gespannen is en het vrijen daardoor pijnlijk is voor haar. We nemen de tijd en ik wil voor haar alle geduld van de wereld opbrengen, maar het zou voor ons beiden natuurlijk fijner zijn als het allemaal wat vlotter ging.’



Ik geef mijn seksleven een 7

