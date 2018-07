Bedgeheimen: ‘Ik ging met dressoir en al tegen de vlakte’

Zij is 26 en lerares. Hij is 30 en ingenieur. Ze zijn vier jaar samen en bouwen momenteel aan een eigen huis.

Caroline

Vorige bedpartners: ‘Twee.’

De eerste keer samen: ‘Mijn beste vriendin had een vriendje op Ruuds studentenvereniging. Zo leerde ik hem kennen tijdens een feestje. De vonk sloeg meteen over. ’s Ochtends werd ik wakker in zijn studentenkamer…’

Wij doen het: ‘Twee keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Ruud is sportief gebouwd en heeft brede, mannelijke schouders. Maar het aantrekkelijkst vind ik zijn intelligentie. Wat een sexy hersenen!’

Mijn favoriete standje: ‘Ik zit graag on top. Zo heb ik de touwtjes zelf in handen en kan ik hem toch goed aankijken.’

Zo doen we ‘t het vaakst: ‘In missionarishouding. Zoals de meeste stellen, denk ik.’

De hotspot: ‘Toen we een nieuwe keukentafel bestelden, had ik maar één eis: die moet stevig genoeg zijn om op te vrijen.’

Grootste bedblunder: ‘We hebben het een keertje gedaan op een klein dressoir in de hal van ons huurappartement. Die kast was niet zo stevig, dus ben ik samen met het dressoir tegen de vlakte gegaan.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Me plaagt. Eerst word ik er knettergek van, daarna wil ik hem helemaal opeten.’

Ik droom weleens van: ‘Seks onder een grote waterval op een exotische bestemming.’

Voorspel is: ‘Orale seks. Ik kan evenveel genieten van het geven als van het ontvangen.’

Nee, bedankt: ‘Ik ben zeker niet preuts, maar anale seks vind ik simpelweg niet opwindend.’

Minpuntje: ‘Ruud heeft een veeleisende baan, en daar lijdt onze relatie soms wat onder. Hij is soms moe en geïrriteerd, en dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor je seksleven.’

Ik geef mijn seksleven een 8,5

Ruud

Vorige bedpartners? ‘Zes.’

De eerste keer samen: ‘Ik was zwaar onder de indruk toen ik Caroline voor de eerste keer zag. Toen ze me op de dansvloer zoende, hield ik het bijna niet meer. Tot mijn grote verbazing wilde ze ook nog eens met mij mee naar huis.’

Wij doen het: ‘Twee keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Caroline is bijna 1 meter 80. Daardoor heeft ze ook prachtige lange, sierlijke benen waar geen eind aan lijkt te komen.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind alles leuk, maar doggy style vind ik het spannendst. Lekker ruig en dierlijk.’

Zo doen we ‘t het vaakst: ‘Missionaris en cowgirl.’

De hotspot: ‘Ik hou er wel van om het op verschillende plaatsen in huis te doen, zoals de bank, het aanrecht, tegen de wasmachine…’

Grootste bedblunder: ‘We hebben wel vaker een ongelukje in het heetst van de strijd: een kast die omvalt, het bed dat doorzakt, een glas dat van het aanrecht valt…’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Haar bril opzet en de strenge schooljuf speelt in de slaapkamer.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op haar bureau in haar klaslokaal terwijl zij een zwarte kokerrok, een witte bloes en een bril draagt.’

Voorspel is: ‘Vol passie zoenen en elkaar verwennen, maar ook met elkaar praten en naar elkaar luisteren.’

Nee, bedankt: ‘Een triootje, of het nou met een man of een vrouw is, zegt me niets. Ik wil alleen met Caroline naar bed.’

Minpuntje: ‘Soms ben ik te moe of neem ik te veel hooi op mijn vork en heb ik ’s avonds niet de energie om te vrijen. Dat begrijpt Caroline niet altijd.’

Ik geef mijn seksleven een 9

