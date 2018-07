Bedgeheimen: ‘Dankzij hem ben ik ook fan van ruigere, hardere seks’

Zij is 34 en marketingassistent. Hij is 32 en werktuigkundige. Ze zijn een jaar samen.

Julia

Vorige bedpartners: ‘Vier.’

De eerste keer: ‘Toen we vorige zomer samen naar de film Friends With Benefits keken, was de spanning om te snijden. Ik heb er nauwelijks iets van gezien.’

Wij vrijen: ‘Drie keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Ik ben verliefd op zijn lekkere kontje. Als hij in een boxershort rondloopt, sla ik op hol.’

Mijn favoriete standje: ‘De klassieke missionaris. Ik vind het geweldig om tijdens het vrijen letterlijk heel close te zijn en naar elkaar te kunnen kijken.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Doggystyle.’

Favoriete plek: ‘Ik vind het heel spannend in de auto.’

Grootste bedblunder: ‘We zijn eens betrapt toen we het in de auto deden. Stond er een groepje studenten te kijken.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Dankzij Pepijn ben ik ook fan van ruigere, hardere seks.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Me zoent in mijn nek en me tegelijkertijd verwent met z’n vingers. Dan krijg ik overal kippenvel.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op het strand.’

Dit doe ik nooit meer: ‘We hebben het één keer anaal geprobeerd. Na één kleine stoot was ik zo in shock dat ik hard begon te huilen.’

Nee, bedankt: ‘Ook tegen een trio zeg ik nee. Ik zou hem nooit met iemand anders delen, zelfs niet met een man.’

Minpuntje: ‘Ik kom nooit klaar tijdens vaginale seks. Daarna wil hij me wel verwennen, maar soms is hij zo moe dat hij tijdens het vingeren gewoon in slaap valt.’

Ik geef mijn seksleven een 9

Pepijn

Vorige bedpartners: ‘Vijf.’

De eerste keer: ‘Vorige zomer hebben we de bank en het bed in haar nieuwe appartement ingewijd. De vonken vlogen eraf.’

Wij vrijen: ‘Drie keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Ik ben gek op haar kont. Onweerstaanbaar ronde billen heeft ze.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik hou van doggystyle, omdat ik dan alles bepaal en ze volledig van mij is.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Doggy en missionaris.’

Favoriete plek: ’Ik kick een beetje op de spanning van seks in een auto.’

Grootste bedblunder: ‘Toen haar kat bij ons op de bank kwam zitten en ons aanstaarde tijdens de seks, zijn we naar de slaapkamer gegaan. Zo ongemakkelijk.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Ze liet me zien hoe ik haar meerdere keren kan laten klaarkomen. Daar geniet ik zelf ook van.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Opwindende lingerie of torenhoge naaldhakken draagt tijdens de seks.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op de motorkap van mijn auto terwijl ze lingerie en stiletto’s draagt.’

Dit doe ik nooit meer: ‘De enige echte afknapper voor mij is seks met een vrouw die geen initiatief neemt.’

Nee, bedankt: ‘Plasseks.’

Minpuntje: ‘Julia is vaak te onzeker. Ze twijfelt aan zichzelf en denkt te veel na in plaats van zich gewoon te laten gaan.’

Ik geef mijn seksleven een 8,5

