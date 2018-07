Bedgeheimen: ‘Chloe kan de ene keer heel zacht en lief zijn en dan weer lekker wild en rauw’

Zij is 23 en manager in een hotel. Hij is 30 en werkt bij een bank. Ze zijn zeven maanden samen.

Lees ook: Bedgeheimen: ‘Wij doen het nog steeds zes keer per week’

Chloe

Vorige bedpartners: ‘Zes.’

De eerste keer samen: ‘Het was geen memorabele gebeurtenis. We hadden beiden te veel gedronken en sukkelden er maar wat op los.’

Wij vrijen: ‘Twee tot drie keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Zijn glimlach. Hij lacht en straalt de hele dag.’

Mijn favoriete standje: ‘Het klinkt misschien saai, maar ik hou van het comfort en de intimiteit van de missionarishouding.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We wisselen regelmatig af tussen de klassiekers.’

De hotspot: ‘Ik hou van comfort, dus meer dan een bed of bank heb ik niet nodig.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Roel is mijn eerste vriendje dat wat ouder is dan ik. Hij is respectvoller en charmanter dan mijn exen, ook in bed.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Me stevig vastpakt, me op bed gooit en de kleren bijna van mijn lijf scheurt.’

Ik droom weleens van: ‘Een triootje met een andere vrouw. Al zou ik in het echte leven waarschijnlijk veel te jaloers zijn.’

Nee, bedankt: ‘Anale seks vind ik vies. Je lichaam is er gewoon niet voor gemaakt en het kan onmogelijk goed zijn voor je lijf.’

Minpuntje: ‘Ik ben young, wild and free. Soms ben ik bang dat hij me te uitbundig of losbandig vindt. Ik snap dat hij zich op zijn werk moet gedragen, maar thuis mogen van mij alle remmen los.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Roel

Vorige bedpartners: ‘Achttien.’

Onze eerste keer samen: ‘Na een dronken feestje bleef Chloe bij me slapen. Eerlijk gezegd herinner ik me niet veel van die nacht. Toch werd ik heel blij wakker: zo’n mooie meid in mijn bed.’

Wij vrijen: ‘Twee keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Ik heb een zwak voor mooie brunettes, dus haar donkere haren vind ik supersexy.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik voel het meest tijdens doggystyle, maar raak het meest opgewonden wanneer zij boven op me zit.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Het is een goede mix tussen missionaris, cowgirl, lepeltje-lepeltje en doggy.’

De hotspot: ‘Comfort staat hoog op mijn verlanglijstje, dus doe mij maar gewoon het bed.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Chloe kan de ene keer heel zacht en lief zijn en dan weer lekker wild en rauw. Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘In mooie kanten, half doorschijnende lingerie door mijn appartement trippelt.’

Ik droom weleens van: ‘Een triootje. We spelen soms met dat idee, maar ik betwijfel of dat wel zo gezond is voor je relatie.’

Nee, bedankt: ‘Seks in het openbaar zegt me niets. Dat lijkt me niet spannend, maar gewoon veel stress geven.’

Minpuntje: ‘Ik wil graag kinderen, maar ik weet niet of zij daar al aan toe is. Soms heb ik het gevoel dat Chloe nog veel behoefte heeft aan avontuur en experimenten. Tot op een bepaald niveau is dat spannend, maar ik heb wat meer grenzen dan zij.’

Ik geef mijn seksleven een 8,5.

Dit artikel komt uit Flair 30. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook jouw bedgeheimen delen? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock