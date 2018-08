Zij is 34 en schoonheidsspecialist. Hij is 33 en ondernemer. Ze zijn vier jaar samen.

Lees ook: Bedgeheimen: ‘Af en toe kijken we samen naar een erotische film’

Aline

Vorige bedpartners: ‘Vier.’

De eerste keer: ‘Onze vijfde date was een romantisch etentje bij mij thuis. Dat was al heel gezellig. Uiteindelijk zijn we op de bank beland en daar is het nog veel gezelliger geworden.’

Wij vrijen: ‘Twee à drie keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel? ‘Warre is lang, dat vind ik een must. Hij heeft ook mooie tattoos en een stralende glimlach.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik hou van lieve, zachte seks. Ik zit graag bovenop, maar niet om ruw op en neer te wippen.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Dat wisselt: missionaris, cowgirl, lepeltje-lepeltje. Waar we zin in hebben.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Ik laat niet graag de controle los. Dankzij Warre heb ik geleerd dat ik me daar in bed niet druk om hoef te maken. Ik vertrouw hem en durf me aan hem en het moment over te geven.’

Ik word helemaal wild als hij: ’Me in de watten legt: een bos bloemen, een etentje, een boottocht…’

Ik droom weleens van: ’Een huwelijksaanzoek.’

Voorspel is: ‘Lekker ontspannen met een glaasje, zoenen op de bank en elkaar met één blik mee naar de slaapkamer lokken. Net als bij die allereerste keer.’

Nee, bedankt: ‘Ik hoef geen extraatjes in bed, zoals zwepen, handboeien en seksspeeltjes. Warre en ik, dat is meer dan genoeg.’

Minpuntje: ‘We worden er allebei niet jonger op, maar weten nog steeds niet waar we naartoe willen in de toekomst. Carrière maken en reizen of onze liefde bezegelen met een kind?

Ik geef mijn seksleven een 8.

Warre

Vorige bedpartners: ‘Vijf.’

Onze eerste keer samen: ‘Was heel romantisch. Aline kookte voor me en daarna eindigden we op de bank. Ik ben die nacht blijven slapen, maar ik heb amper een oog dichtgedaan.’

Wij vrijen: ‘Twee à drie keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Aline werkt als schoonheidsspecialist. Ze heeft een prachtige huid en is altijd tot in de puntjes verzorgd.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het heerlijk om naar haar te kijken wanneer ze boven op me zit en zachtjes heen en weer wiegt.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We hebben niet echt een routine. Wat komt, dat komt.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Aline heeft de romanticus in me wakker gemaakt. Vroeger vond ik dat maar gedoe, een soort opdracht. Dankzij haar heb ik leren genieten van die mooie momenten.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘In knalrode lingerie en op pumps de slaapkamer binnenkomt. Ze heeft zo’n mooi lichaam.’

Ik droom weleens van: ‘Samen skinnydippen in de zee.’

Voorspel is: ‘Een massage, lekker zoenen, elkaar zacht strelen en in elkaars ogen kijken.’

Nee, bedankt: ‘Ik hoef geen kinky dingen uit te proberen. Ik heb altijd het gevoel dat die mensen iets missen in hun partner.’

Minpuntje: ‘We zijn allebei druk. Af en toe vergeten we dat de klok doortikt en dat we misschien wat meer tijd moeten nemen voor onze relatie en om na te denken over onze toekomst.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Dit artikel komt uit Flair 35. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock