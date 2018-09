Sjoemelt ‘Boer Zoekt Vrouw’ zelf met brieven? Opnieuw ophef over deelnemer

Nadat in de brieven-aflevering bekend werd gemaakt dat boer Remco al vóór de uitzending ‘intiem’ contact had met een aantal van zijn briefschrijfsters, is er nu commotie rondom een andere deelnemer van het programma.

Wat staat dáár nou?

Dit keer gaat het om briefschrijver Maarten, die het wel ziet zitten met champignonkweekster Michelle. Een oplettende kijker zag namelijk dat zijn liefdesbrief ná de officiële deadline is verstuurd. En dan mag je volgens de reglementen niet meer mee doen, meldt RTL Nieuws.

Te laat

Michelle las Maartens brief en nodigde hem uit voor de speeddate. Dat beviel haar zo goed, dat we Maarten komende week ook terugzien bij de dagdates. Maar een oplettende fan die rondkeek op de website van het immens popopulaire datingprogramma, ontdekte een opvallend zinnetje waaruit blijkt dat de donkerblonde knapperd te laat was met zijn brief.

Oeps

Op de vraag: hoe snel heb je gereageerd? antwoordt Maarten namelijk dat het wel ‘een dag na de deadline was’. Deze zin verdween vervolgens van de website, maar inmiddels heeft de KRO-NCRV de tekst weer teruggeplaatst. Het klopt volgens hen inderdaad dat de brief te laat is ontvangen en tóch bij Michelle is afgeleverd.

Kleine uitzondering

En hier zit een bijzonder verhaal achter. De moeder en zus van Maarten zagen Michelle op tv en vonden hem zó goed bij hun zoon en broer passen, dat ze besloten om een brief te schrijven. Maar brieven die door derden geschreven zijn, tellen niet. Het tv-programma heeft Maarten daarom benaderd om zélf in de pen te klimmen. En toen was de brief een dagje te laat.

Niet helemaal eerlijk

Tja, ergens is het maken van de uitzondering natuurlijk wel begrijpelijk, maar niet helemaal fair tegenover andere briefschrijvers. Consequent zijn, da’s toch best belangrijk met dit soort dingen. Zou Maarten wél welkom blijven in het programma en bij boerin Michelle?

Michelle en haar dagdates (Maarten staat rechts van Michelle):

