9 tekenen dat je verliefd bent op een narcist

Narcisten hebben een persoonlijkheid ontwikkeld waarbij zij een opgeblazen beeld hebben van zichzelf. Ze hebben veel aandacht en bevestiging nodig, maar voelen tegelijkertijd nauwelijks empathie voor anderen.

Het zijn persoonlijkheden die knap lastig zijn in de omgang. Maar tegelijkertijd vaak ook enorm charmant, geraffineerd en innemend kunnen zijn. Het is makkelijk om verliefd te worden op een narcist, maar leven met een narcist meestal een pijnlijke opgave.

Hij kan geen kritiek verdragen

Niemand is dol op kritiek, maar hij vliegt bij de minste opmerking al uit zijn slof. Iets wat best ironisch is, omdat hij er geen enkele moeite meeheeft om zijn commentaar op anderen te spuien. Zijn reactie op ook maar de kleinste kritische noot is grote woede of je wordt compleet genegeerd.

Het is een kameleon

Narcisten leven voor de aandacht van anderen en dat betekent dat ze ver gaan om goedkeuring te winnen. Ze presenteren zich op wat voor manier dan ook om op dat moment te krijgen wat ze willen hebben van iemand. Je herkent soms niet wie er voor je staat. En als jullie daarna in de auto stappen, slaat hij om als een blad aan een boom.

Het begon als een sprookje

Wat was hij overweldigend lief, charmant en gezellig. Je was zelden zo overladen met fijne aandacht en bijzondere momenten. En hij is zo stoer en zelfverzekerd. Maar zodra hij jouw hartje veroverd had, begon alles langzaamaan te veranderen. Je kan steeds minder goed doen. Soms ziet hij je überhaupt niet meer staan. Maar als je er met hem over wilt te praten, probeert hij je ervan te overtuigen dat er niks ongewoons met zijn gedrag aan de hand is.

Het is nooit zijn schuld

Op de een of andere manier ben jij altijd degene die excuses aanbiedt na een ruzie, want jij hebt het eigenlijk altijd bij het verkeerde eind. Hierbij gebruikt hij met regelmaat een techniek die in de psychologie gaslighting wordt genoemd. Er word je verteld dat je iets niet serieus genoeg neemt, terwijl je andere keren degene bent die vreselijk overdrijft. Jij daagt hem uit of je bent juist weer overgevoelig. Jij bent hoe dan ook onredelijk.

Status is belangrijk

Dit kan zich op vele manieren uiten. Zijn carrière is bijvoorbeeld het allerbelangrijkste in zijn leven. Alles moet hiervoor wijken. Hij vindt mooie spullen erg belangrijk en is erg op uiterlijk gericht. Op dat van zichzelf en dat van jou.

Hij heeft sch*#@t aan anderen

Hij zet je soms voor gek bij jullie vrienden. Hij verbreekt zijn beloftes. Hij verbreekt regels en krijgt sowieso niet graag regels opgelegd. Hij liegt. Zolang hij in zijn behoeften wordt voorzien, kan hem niet schelen hoe het met een ander gaat.

Zijn wil is wet

Eigenlijk gebeurd alles altijd zoals hij het wil. Zodra jij iets aan een plan probeert te wijzigen, loop je vrijwel direct tegen een muur aan. Er is geen ruimte voor speling. Hoe logisch jouw argumenten ook zijn, hij manipuleert je altijd om je wensen te laten varen. Of hij wordt ontzettend boos.

Hij is niet geïnteresseerd in jouw problemen

Als jij iets wil vertellen over wat jou verdrietig maakt of dwars zit, dan vat hij dat waarschijnlijk op als kritiek. Maar ook als het niet met hem te maken heeft, hoef je geen meelevende of liefdevolle reactie te verwachten. Dan is hij ‘druk’, ‘moe’ of ‘niet in de stemming’.

Hij heeft een onstuimig relatieverleden

Narcisten hebben weinig moeite om een nieuwe vlam te vinden. Een relatie behouden is echter een ander verhaal. Waarschijnlijk heeft hij al een hele rij verbroken relaties achter zijn naam staan. Hiervoor neemt hij overigens geen verantwoordelijkheid en dus waarschijnlijk heb je een beetje graven om er achter te komen wat er in zijn verleden heeft afgespeeld.

Bron: Huffington Post, Metro UK | Beeld: Shutterstock