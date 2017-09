8 dingen die je vergeet tijdens het plannen van je bruiloft

Als je je trouwfeest gaat plannen, zijn er heel veel dingen waar je rekening mee moet houden. De locatie, de catering, je jurk… noem maar op. Andere, minder voor de hand liggende zaken kan je dan zomaar over het hoofd zien. Tot nu! Dit zijn de 8 dingen die het vaakst worden vergeten bij een trouwfeest.

Je beauty-routine voor het trouwfeest

Dan bedoelen we niet je manicure de dag ervoor, maar de andere dingen die je sowieso ook nog zal doen. Je haar laten bijkleuren, een paar keer zonnebanken, eventueel nog wat gaan sporten. In de aanloop van je grote dag wil je die dingen in je routine ook niet laten vallen.

Eten voor de bruidsmeisjes

Je vriendinnen zijn waarschijnlijk de hele dag bij je, terwijl jij je klaarmaakt voor het belangrijke moment. Het is dus belangrijk dat je ervoor zorgt dat zij ook iets te eten krijgen, zodat ze niet flauwvallen terwijl jij je geloftes aan het afleggen bent. Voorzie wat belegde broodjes en eventueel zelfs wat champagne, zo komen jullie al helemaal in de juiste sfeer.

Een hotelkamer voor de avond vóór de bruiloft

Volgens de traditie mag je partner je niet zien de avond voor de bruiloft, en al helemaal niet in je trouwjurk. Als jullie al samenwonen, zal een van de twee dus een nachtje in een hotel moeten overnachten de nacht voor jullie elkaar het jawoord geven.

Een hotelkamer voor de avond van jullie bruiloft

Tenzij jullie feest om de hoek is, hebben jullie waarschijnlijk echt geen zin om na het feest nog naar huis te gaan. Een hotelkamer boeken is daarom ook voor ná het feest verstandig. Als je dan nog een klein beetje bijbetaalt, hebben jullie een luxe kamer waarmee jullie de huwelijksnacht fantastisch kunnen inzetten.

Vervoer

Tijdens de dag zal er heel wat volk vervoerd moeten worden. Naar de kerk, naar de receptie, naar het feest… Het handigste is dus dat je voor de mensen die voor alles zijn uitgenodigd, het nodige vervoer voorziet. Of je nu kiest voor een stoet met oldtimers of gewoon een bus, dat is toch een vrij grote kostenpost die er nog bij komt.

Een cadeau voor je ouders

De kans is groot dat je ouders en schoonouders heel wat helpen bij het organiseren van je feest. Ook al je bridezilla momenten hebben zij moeten meemaken. Het minste wat je dan kan doen om ze te bedanken, is ze een cadeautje geven om je appreciatie uit te drukken.

Eten voor de muzikanten, dj’s, geluidsmannen…

Dit zijn de mensen die ervoor zorgen dat je avondfeest een succes wordt. Als je daar bij de catering op voorhand geen rekening mee hebt gehouden, is de kans groot dat je daar achteraf nog voor zal moeten betalen.

