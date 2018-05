7 tekenen dat je je soulmate hebt gevonden

Je hebt het iemand vast weleens horen zeggen: ‘Ik heb echt mijn soulmate gevonden.’ Maar hoe weet je nu eigenlijk wanneer je diegene tegen het lijf bent gelopen?

Met sommige vriendinnen kun je nog zo’n bijzondere band hebben, maar met een andere heb je nog nét een specialere. En dan hebben we het nog niet eens gehad over je partner. Kun je diegene dan je soulmate noemen? The Huffington Post vroeg zich af waar je je wederhelft aan kunt herkennen en vroeg het aan mensen die hun zielsverwant al tegen zijn gekomen.

1. Gevoel van vertrouwen, vanaf het begin

Ashley: ‘Randy en ik kennen elkaar via internet. En toen ik hem voor het eerst in zijn ogen keek, was ik niet eens zenuwachtig om een vreemde te ontmoeten. Iets aan hem voelde meteen vertrouwd en ik voelde me vanaf de eerste minuut volledig op mijn gemak in zijn bijzijn. Ik werd niet overdonderd door de vlinders in mijn buik. Integendeel, het was alsof mijn ziel hem als missend stukje zag. De eerste keer dat we elkaar in het echt zagen, was het alsof de tijd even stilstond.’

2. Elkaar aanvullen

Ranita: ‘Ik wist dat mijn vrouw mijn soulmate was toen ik me realiseerde dat onze verschillende eigenschappen elkaar niet tegenwerkten, maar juist versterkten. Het is een surrealistisch gevoel dat fantastisch is en me altijd laat afvragen hoe iemand zó perfect voor mij kan zijn.’

3. Zelfs op elkaars slechtst houd je van elkaar

Olivia: ‘Ik ontmoette mijn soulmate toen ik een studie deed die ik helemaal niet leuk vond en mijn complete levensplan uit elkaar viel. We waren huisgenoten, maar toen had ik nog niet door dat we soulmates waren. Pas toen ik de stap wilde nemen om terug te verhuizen naar mijn ouders en opnieuw te beginnen, realiseerde ik me dat zij mijn zielsverwant was. Iemand die me nam hoe ik was, en hoe slecht het ook met me ging, ze keerde me niet haar rug toe en vluchtte niet. Drie jaar later is ze nog steeds mijn soul sister en doen we zo veel mogelijk dingen samen.’

4. Je voelt elkaars pijn

Holly: ‘Ik kwam erachter dat ik mijn soulmate was tegengekomen toen zijn pijn mijn pijn werd. We zaten bij elkaar op school en tussen de lessen door praatten we over een van zijn familieleden die recentelijk in het ziekenhuis was beland. Op een gegeven moment zat ik in m’n eentje te huilen en te bidden dat zijn familielid er weer bovenop zou komen, zodat hij niet meer zou hoeven lijden. Op dat moment besefte ik dat ik om zijn familie gaf, terwijl ik die nog nooit ontmoet had. Dat liet me inzien hoe sterk mijn gevoelens voor hem waren.’

5. Jullie kennen ups en downs maar komen er sterker uit

Jacobs: ‘Soulmates kunnen je een spiegel voor houden, hoe pijnlijk dat soms ook is. En dat kan soms botsen en ervoor zorgen dat je elkaar even niet ziet. Maar wanneer je niet samen bent, voelt het alsnog alsof je samen bent. Die sterke connectie zorgt ervoor dat je altijd weer bij elkaar terug komt.’

6. Je hebt iets van diegene geleerd in het leven

Rosenberg: ‘Je soulmate is jouw beste leraar in het leven: het is degene die je uitdaagt, je gek maakt en alles uit je weet te halen. Je wederhelft is degene die je leert wat je waard bent en wat je wel of niet wilt.’

7. Jullie hebben precies dezelfde waarden

Amanda: ‘Ik werd intens verliefd en wist dat ik de rest van mijn leven met deze persoon wilde delen, en dat terwijl we nog maar twee weken aan het daten waren. We brachten zoveel tijd met elkaar door en het gevoel dat ik daarbij had, was onbeschrijflijk. Ik belde mijn beste vriendin om te vertellen dat ik mijn partner voor het leven gevonden had, waarop ze vroeg of ik dronken was (ik drink bijna nooit) omdat ik zó enthousiast was. Maar onze kijk op het leven en de toekomst pasten gewoon perfect bij elkaar. ‘

Bron: Huffington Post | Beeld: iStock