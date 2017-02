7 gemakkelijke maar romantische date-ideetjes voor als je kinderen hebt

De tijd dat jullie alleen nog maar aandacht hadden voor elkaar, is lang verleden. En de keren dat jullie dan toch nog eens een babysit in huis haalden om op date night te gaan, gingen de gesprekken meestal nog over de kinderen. Omdat het belangrijk is dat jullie voldoende quality time samen doorbrengen, zijn hier enkele date-ideetjes die perfect zijn voor ouders.

1. Plan overdag een date

Na een werkdag vol verantwoordelijkheden en stress of een weekend vol activiteiten, zijn jullie vaak te moe om nog van elkaars gezelschap te genieten. En op restaurant moeten jullie dan ook moeite doen om niet in slaap te vallen. Probeer een keer overdag een date te plannen, zodat jullie écht van elkaar kunnen genieten. Ga naar jullie favoriete restaurant en neem het (vaak goedkopere) lunchmenu of bezoek samen een museum.



via GIPHY

2. Word nostalgisch

Plan een activiteit die jullie vroeger vaak deden wanneer jullie elkaar pas ontmoetten. Bowlen, naar de film gaan, een concertje meepikken… Samen iets nostalgisch doen, kan helpen om de band terug op te pikken.

3. Draai de rollen om

In plaats van samen uiteten te gaan en daarna nog een stop te maken bij de bioscoop, stuur je dit keer je babysit en je kinderen op restaurant en de film. Zo hebben jullie eindelijk nog eens een volledige drie uur het huis helemaal voor jezelf.



via GIPHY

4. Boek een goedkope hotelkamer

Je moet je kinderen niet per se een hele nacht alleen laten bij een babysit, drie of vier uur de rust ervaren van een hotelkamer is voldoende. Scoor een goedkope hoteldeal en neem een picknickmand met een koude fles champagne, fruit, een beetje kaas en wat chocolade mee. Grijp nog snel die bus heerlijke massageolie die stof ligt te vangen in je nachtkastje en je bent vertrokken!

5. Bel je vrienden

Als goedkoop alternatief op de vorige date, bel je gewoon even je vrienden die dit weekend op citytrip gaan om te vragen of je op hun huis mag ‘letten’. Neem je eigen lakens mee, wat verse handdoeken en laat een flesje wijn achter om hen te bedanken. Zij blij, jij blij.

6. Doe iets origineels

Probeer eens een activiteit die jullie nog nooit gedaan hebben. Een kookles volgen of leren salsadansen bijvoorbeeld. Samen iets nieuws proberen, zal jullie opnieuw dichter bij elkaar brengen.



via GIPHY

7. Stel een babysittersclubje samen

Maak samen met de ouders van de vriendjes van je kinderen een regeling op waardoor jullie om en om in het weekend even babysitten op elkaars kinderen. Zo hebben jullie allebei om het weekend een vrij moment om alleen van elkaars aandacht te genieten.

Lees ook: