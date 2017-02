7 dingen die je vandaag beter niet zegt tegen je single vriendinnen

Het is zover: vandaag hult de hele wereld zich in de romantische sfeer van Valentijnsdag. Tenzij je single bent, want dan is 14 februari dit jaar een gewone dinsdag voor jou. En hoe erg je het misschien wel niet vindt dat je geen partner hebt om dit mee te vieren, des te erger wordt het als je vriendinnen je nog dieper de miserie inpraten.

Samen naar de film, op restaurant of gewoon gezellig op de bank, Valentijn is dé dag om je liefde voor elkaar te vieren en uitgebreid op het internet te delen. En hoe raar het ook mag klinken voor die overdreven romantische koppels, 14 februari is niet voor iedereen zo leuk als je zou denken. Voor je dus je vrijgezelle vriendin een hart onder de riem wil steken, kan je beter even onderstaande tips lezen. Wij zetten namelijk voor al de kleffe koppels een aantal dingen op een rijtje die je vandaag beter niet zegt tegen je single vriendinnen.

1. Wat zijn je plannen voor Valentijnsdag?

Enkel als je vraag gevolgd wordt door zoiets als ‘want die knappe jongen van in de koffieshop vraagt me al weken om jouw nummer omdat hij stiekem een grote crush op je heeft’, kan je je vrijgezelle vriendin om haar plannen vragen, anders hou je beter gewoon je mond.



2. Maak je geen zorgen, je zult de ware ooit wel tegenkomen

Hoewel jij dit misschien wel goed bedoelt, komt het voor je single vriendin over alsof ze hopeloos op de bank zit te huilen omdat ze zogezegd niemand kan vinden die verliefd op haar kan worden. Misschien is ze helemaal niet op zoek naar een nieuwe partner waarmee ze rekening moet houden en zijn vuile sokken van de grond moet rapen.



3. Ik herinner me nog hoe het was om in jouw situatie te zijn…

Maar je zit er nu niet meer in, dus je weet helemaal niet wat je vriendin meemaakt en hoe het is om net vandaag vrijgezel te zijn. Dus hou alsjeblieft je mond en ga lekker klef doen met je vriendje in de bioscoop waar nog honderden anderen hetzelfde doen.



4. Ik snap helemaal niet waarom jij single bent!

“Als je dit nog een keer durft te zeggen, dan laat ik je zien waarom ik single ben”… *insert crazy bitch emoji*



5. Wees blij, Valentijsdag is zóó veel harder als je een relatie hebt!

Oh echt? Is het moeilijk om te beslissen welke filter je over de foto van je boeketje rozen gaat plaatsen of om te beslissen hoeveel gangen je gaat bestellen op restaurant?



6. Ga je nu de hele avond romantische films kijken en ijs eten?

Alsof je dit enkel op Valentijn mag doen… Dit is voor ons dagelijke kost!



7. Wil je niet mee met mij en mijn partner?

Het derde wiel zijn op een date met twee verliefde partners die niet van elkaar kunnen afblijven en continue inside jokes met elkaar delen? No thank you!

