Dit zegt jouw slaaphouding over je relatie

De houding waarin jij en je partner het liefst slapen, zegt veel over jullie relatie. Het is vanzelfsprekend dat alles koek en ei tussen jullie is wanneer jullie dicht tegen elkaar aan liggen en veel knuffelen. Maar wat als jullie juist met de rug naar elkaar toe slapen?

Lepeltje – lepeltje

In het begin van de relatie liggen de meeste koppels het liefst dicht bij elkaar. Als de ene partner draait, volgt de andere, waardoor jullie de hele nacht dicht bij elkaar zijn. Dit omdat het veilig aanvoelt, en je je partner niet kunt missen. Zelfs niet in de nacht.

De verstrengeling

De meeste koppels liggen verstrengeld in bed als ze nog maar net samen zijn en nog met vlinders in hun buik rondlopen. Jullie zouden het liefst willen samensmelten. In sommige gevallen slapen koppels in een latere fase van de relatie nog zo, wat betekent dat ze erg afhankelijk van elkaar zijn.

Dakpansgewijs

Jullie slapen allebei op de rug, maar jij rust met je hoofd op zijn schouder. Net als dakpannen op een dak. Deze slaaphouding duidt op het feit dat jij je veilig voelt bij hem, en dat jullie elkaar vertrouwen.

De liefdesweg

Jij ligt op je buik, met je hoofd op zijn schouder, terwijl hij op zijn rug slaapt. Hij heeft zijn armen om je heen geslagen. Deze houding geeft vaak aan dat er een kleine crisis gaande is in de relatie; je wil graag meer aandacht van hem en deze houding geeft je bevestiging.

Los verbonden

Jullie liggen in de welbekende lepeltje – lepeltje houding, maar dan met ruimte tussen jullie in. Er is wel lichaamscontact, maar slechts met een hand of voet. Dit geeft aan dat je zeker bent van je relatie en wat meer ruimte voor jezelf durft te nemen.

Voetje vrijen

De behoefte om elkaar continu aan te raken is er niet meer, maar dat doen jullie onbewust nog wel. Dit komt omdat je stiekem toch nog af en toe bevestiging wilt krijgen van het feit dat je partner er nog is, en vooral dat hij bij je blijft. Vooral na een ruzie of meningsverschil komt deze houding vaak voor.

De zenpositie

Deze slaaphouding laat zien dat jullie behoefte hebben aan eigen ruimte en rust, maar dat jullie zéker niet zonder elkaar kunnen. Jullie willen graag alleen zijn, maar liggen wel met de billen tegen elkaar aan.

De achtervolging

Na een woordenwisseling of zelfs ruzie met je partner, kan het zijn dat jullie allebei aan een kant van het bed gaan liggen met de ruggen naar elkaar toe. Wil je het goed maken? Kruip dan voorzichtig naar hem toe en sla je armen om hem heen. Op zo’n moment is lichaamstaal belangrijk, en hoef je geen woorden meer vuil te maken aan de ruzie.

De cliffhanger

Natuurlijk hoeft een afstand tussen jullie in niet gelijk te duiden op een afwijzing. Je partner kan ook aan de zijkant van het bed gaan liggen, omdat hij simpelweg toe is aan goede nachtrust.

De krab

Als je bijna uit bed wordt geduwd of je partner ’s nachts ineens aan het voeteneind ligt, kan het betekenen dat hij eigenlijk een einde wil maken aan de relatie. Maar raak nu niet gelijk in paniek; als er geen onrust is in jullie relatie, hoeven de alarmbellen niet gelijk te gaan rinkelen!

Slaap jij altijd op je buik, of kom je alleen in slaap in de foetushouding? Dit zegt jouw favoriete slaaphouding over jou!

Bron: Cosmopolitan, Beeld: Shutterstock