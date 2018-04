Dit zijn de 5 verschillende manieren van vreemdgaan volgens experts

Waar de een ‘n flirterige opmerking in de kroeg al als vreemdgaan beschouwt, vindt de ander pas dat je een scheve schaats rijdt wanneer je met iemand het bed deelt. Het hangt er allemaal van af waar voor jullie de grens ligt – en het is dan ook wel zo handig om daar samen duidelijke afspraken over te maken.

Volgens experts – in gesprek met Women’s Health en Independent – zijn er vijf manieren van vreemdgaan.

1. Fysiek vreemdgaan

Dit spreekt voor zich: het gaat hier om de lichamelijke daad. Door veel mensen wordt dit als de ergste vorm beschouwd.

2. Seksuele fantasieën over een ander

Natuurlijk is er niks aan de hand als je een keer zit te dagdromen over je aantrekkelijke collega of sexy buurman. Het wordt daarentegen een probleem als je fantasieën leiden tot stiekem gedrag. Zit jij ineens ’s middags in het café in de hoop je favoriete barman tegen te komen, terwijl je partner denkt dat je braaf op je werk bent? Dan is er iets goed mis.

3. Romantische gevoelens voor een ander

Ook wel bekend als emotioneel vreemdgaan. Dit soort is tricky; niet alleen omdat per persoon sterk kan verschillen waar de grens ligt, maar ook omdat niet altijd duidelijk is of het om onschuldig gedrag gaat of niet. Bij deze manier van vreemdgaan wordt er niet gezoend of gevreeën, maar zijn er wel gevoelens in het spel. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van emotioneel vreemdgaan als je partner dagelijks lange WhatsApp-gesprekken heeft met een ander.

4. Onaangenaam telefoongedrag

Flirten hoeft niet altijd in de kroeg te gebeuren: het kan ook zijn dat je partner nét iets te vaak een uitdagende opmerking plaatst onder de foto’s van een andere vrouw. Ook kan het als vorm van vreemdgaan gezien worden als je te veel tijd spendeert op je telefoon, en je partner zich daardoor verwaarloosd voelt. Af en toe een telefoonvrije avond inlassen is daarom zo gek nog niet.

5. Geheime uitgaven

Het is echt waar: experts beweren dat het doen van stiekeme uitgaven kan worden beschouwd als vreemdgaan. Betekent dit dat we moeten opbiechten dat we vorige week tóch gezwicht zijn voor dat mooie paar stiletto’s?

Bron: Independent | Beeld: iStock