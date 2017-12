5 goede redenen om te trouwen voor één dag

Zo nu en dan zie je weleens dat het mogelijk is op een festival: trouwen voor één dag. En typ je het in op Google, dan krijg je meerdere locaties waar je het kunt doen. Zo’n one day wedding klinkt misschien een tikkeltje vreemd, maar het is hartstikke romantisch.

De liefde is het mooiste wat er is. En daarmee bedoelen we niet alleen de liefde tussen jou en je partner, maar bijvoorbeeld ook tussen jou en je moeder of beste vriendin. Dit kun je op meerdere manieren uiten, zo ook door iemand ‘ten huwelijk te vragen’ voor één dag. Waarom je dat zou willen?

Je kunt trouwen met wie je maar wil

Omdat het niet voor het echie is, kun je ook je beste vriendin, moeder, tante, lieve collega of kind voor het altaar slepen. Liever trouwen met je trouwe viervoeter? Het kan allemaal.

Zet degene die je lief is extra in het zonnetje

Zegt jouw kind dagelijks tegen je dat-ie later met mama wil trouwen? Of wil je je beste vriendin bedanken omdat ze elke dag met een reep chocola voor de deur stond toen je ex het net had uitgemaakt? Door te ‘trouwen’ kun je op een bijzondere manier laten zien dat je onvoorwaardelijk om diegene geeft.

Zie het als een goede generale repetitie

Als je vriend op de knieën is gegaan, kan het daarna nog best even duren voordat jullie daadwerkelijk in het huwelijksbootje stappen. Dankzij een eendaags huwelijk kun je alvast in de stemming komen, maar ook wat stress wegnemen. Zo heb je namelijk al een soort generale repetitie gehad en komt de ‘ja, ik wil’ er op de grote dag nét wat minder stamelend uit.

Een van de twee wil trouwen

Droomt hij er al jaren van dat je zijn achternaam aanneemt, jullie voor altijd verbonden zijn en jullie samen met familie en vrienden de mooiste dag van jullie leven hebben? Maar voel jij er niet zo veel voor? Dan is dit een leuke manier om hem tóch te verrassen.

Het wordt hoe dan ook een onvergetelijke dag

Voor een wedding for a day hoef je veel minder gestrest te zijn dan voor een échte bruiloft, wat ervoor zorgt dat je optimaal kunt genieten. Daarnaast zijn er vaak dingen geregeld zoals een fotograaf en een leuke ‘trouwambtenaar’ die jullie dag onvergetelijk maken.

Tot slot is trouwen voor één dag een hoop minder geregel dan wanneer je voor het echie gaat trouwen. Nóg een voordeel, dus.

#Flairviertdeliefde

Op 14 februari 2018 worden er 50 stellen ‘getrouwd’ door Xander de Buisonjé in de Kapel van Hotel Arena. Alles is voor jullie geregeld: trouwringen, jurken, trouwcertificaat, haar en visagie, professionele fotograaf en bruidsboeket. Deelname aan deze actie is helemaal gratis en je kunt je tot 15 januari opgeven op deze pagina; hier vind je tevens alle informatie over het evenement. Vertel kort je verhaal en leg uit waarom Flair en Xander juist jullie zou moeten trouwen. Wie weet word jij de gelukkige!

#Flairviertdeliefde wordt mede mogelijk gemaakt door:

