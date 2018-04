Oops! De makers van ‘Temptation Island’ gaan flink de fout in

Oops! De makers van ‘Temptation Island’ hebben een flinke fout gemaakt. Bij de test met een leugendetector was te zien hoe de Nederlandse Daniëlle in aflevering 11 de waarheid vertelde, maar bij dezelfde vraag in aflevering 12 leek te liegen.

In aflevering 11 stelt presentatrice Annelien Coorevits een aantal vragen aan Daniëlle die haar partner voor haar heeft opgesteld. Eén van die vragen is: “Ben je je bewust van wat je hier aan het doen bent?” De Nederlandse antwoordt daarop met ‘ja’, waarop de man die de leugendetector bedient zijn duim naar boven steekt. Dat betekent dat ze de waarheid spreekt.

Duim omlaag

Wanneer datzelfde fragment in aflevering 12 aan Mezdi, de vriend van Daniëlle, wordt getoond, is haar antwoord nog steeds ‘ja’. Alleen het gekke is, de reactie van de man achter het scherm is anders. Hij steekt deze keer niet zijn duim omhoog, maar omlaag. Dat zou betekenen dat de Nederlandse niet de waarheid spreekt.

Fans vragen zich af of het een foutje van de makers is, of dat het fragment duidt op bewuste manipulatie. Het is niet de eerste keer dat fans twijfelen aan de authenticiteit van het programma. Volgens de zender was het een foutje en wordt zondag de correcte versie van de aflevering uitgezonden.

Bron: HLN.be | Beeld: still uit de aflevering