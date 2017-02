12 redenen waarom Schmidt van ‘New Girl’ dé perfecte Valentijnsdate is

Valentijn staat voor de deur en dat betekent dat single ladies op zoek gaan naar een date voor de avond. Dat kan een knappe man zijn, maar ook enkele andere vrijgezelle vriendinnen zijn goed gezelschap. Samen wegdromen bij een zeemzoete komedie en je afvragen waarom die sexy romanticus niet in het echte leven kan bestaan. Zoals bijvoorbeeld Schmidt van ‘New Girl’.

We vergeten even dat Schmidt in de serie getrouwd is met CeCe en geven jullie 12 redenen waarom hij dé perfecte Valentijnsdate zou zijn.

1. Hij gebruikt de beste openingszinnen

2. Hij durft zijn gevoelens te uiten

3. Hij is trouw aan zijn vrienden

4. Hij geeft je complimenten

5. Hij is ongelofelijk grappig

6. En ook nog eens super sexy

7. Hij zit vol zelfvertrouwen

8. Hij houdt van winkelen

9. Hij zet zich altijd in voor de volle 100%

10. Hij is een geweldige danser

11. Hij accepteert je zoals je bent

12. Hij zal voor altijd van je houden

DUS LADIES…

