Zwanger? 7 x alcoholvrije drankjes waarmee je tóch het gevoel hebt alsof je meedoet

Met alle liefde laat je tijdens je zwangerschap de alcohol voor wat het is. Maar negen maanden lang tijdens elke terrasmiddag of elk feestje water drinken, is wel een beetje saai. Deze non-alcoholische drankjes zijn superlekker en doen qua look and feel niet onder voor een echte borrel.

1. Op z’n Italiaans

Van het Italiaanse drankje Crodino kun je net zo lekker van nippen als van een wijntje. Het is een alcoholvrij aperitief, bestaande uit zuiver mineraalwater, fijne kruiden en natuurlijk zuidvruchtenextracten.

2. Alcoholvrije bubbels

Iets te vieren? Probeer de alcoholvrije champagne Wino.o. Da’s een prima vervanger om toch mee te kunnen proosten.

3. Bijna echt

Nieuw in Nederland en bijna alsof je écht alcohol drinkt: Seedlip. Dit is ’s werelds eerste gedistilleerde non-alcoholische spirit, ontstaan als oplossing voor het dilemma van ‘what to drink when you’re not drinking’. Extra fijn: de drank bevat nul calorieën en is vrij van suiker, zoetstof en kunstmatige toevoegingen. Mix met tonic, garneer met een grapefruitschil en het is net alsof je een echte cocktail drinkt.

4. Perfect terrasdrankje

Radler zelf is wat ons betreft hét perfecte drankje voor op een zonnige terrasmiddag, en z’n alcoholvrije variant, Radler 0.0, doet daar zeker niet voor onder.

5. Cocktailtijd

Met alcoholvrije mojito van Happy People zijn cocktailavondjes voor jou net zo leuk als voor je niet-zwangere vriendinnen. Eventueel leuk je ‘m op met verse muntblaadjes.

6. Wijntje erbij

Niet elke alcoholvrije wijn is even lekker, maar die van Amé is meer dan goed te doen. Het lichtbruisende drankje is verkrijgbaar in drie smaken: rood (met vlierbes en citroen), rosé (met framboos en zwarte bes) en wit (met druif en abrikoos). Een pluspunt: als nog niet iedereen op de hoogte is van je zwangerschap, ziet niemand het verschil met een echt wijntje.

7. Sprankelend

Jillz 0.0 doet het – net als de variant mét alcohol –met wat ijsklontjes meer dan goed op een warme dag. Niet zo fan van appelcider? Ga dan voor Jillz 0.0 Raspberry met kers en framboos.

