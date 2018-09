Zuurstokroze bestemmingen voor op Instagram

Ben je gek op roze, Instagram en vakantie? Dan moet je zorgen dat je volgende vliegreis naar één van deze zes bestemmingen gaat. Want al deze bestemmingen hebben een ding gemeen: een prachtig roze locatie waar jij geweldige foto’s voor Instagram kunt maken.

1. Kopenhagen

Deze winkel in Kopenhagen is sowieso eentje om te bewonderen, en je kunt er nog een roze kiekje schieten ook. Je vindt deze winkel, genaamd Normann, aan de Østerbrogade 70.

Een bericht gedeeld door Normann Copenhagen (@normanncph) op 2 Aug 2017 om 6:56 (PDT)

2. Londen

In London zit restaurant Sketch waar niet alleen je tong gestreeld wordt, maar je je ogen ook een groot plezier doet.

Een bericht gedeeld door sketch (@sketchlondon) op 1 Sep 2018 om 9:15 (PDT)

3. Los Angeles

Liever een verre vakantie dan een stedentripje naast de deur? Dan is Los Angeles een goede keuze. Loop als je daar bent, even binnen bij Museum of Ice Cream. Bekijk als voorproefje vast hun Instagramfeed, daar word je namelijk ook al instant blij van.

Een bericht gedeeld door Museum of Ice Cream (@museumoficecream) op 1 Sep 2018 om 1:08 (PDT)

4. New York

Nog zo’n restaurant waar je niet alleen heen gaat voor de lekkere hap. Dit Italiaanse restaurant Piertro Nolita is niet klassiek groen en rood gekleurd, maar babyroze.

Een bericht gedeeld door Taylor Mantz (@taylormantz_) op 28 Aug 2018 om 3:15 (PDT)

5. Ibiza

Wil je het liefst een paar dagen op een roze wolk vertoeven? Kies dan voor het Paradiso Hotel (what’s in a name?) op Ibiza, en wedden dat jij je suf schiet aan goede foto’s?

Een bericht gedeeld door Paradiso Ibiza Art Hotel (@paradiso_ibiza) op 12 Aug 2018 om 6:06 (PDT)

6. Schotland

Als je in bent voor wat ruige natuur, dan past dit roze hotel prima bij jou. Het is alsof dit snoepje geplukt is uit een sprookje en in rauwe landschap van Schotland is gezet, prachtig!

Een bericht gedeeld door UK (@topukphoto) op 5 Sep 2017 om 10:35 (PDT)

