Zeg dat het niet waar is: vanaf volgende week is de zomer ‘voorbij’

Het lijkt wel Spanje in je eigen, Hollandse huis. Of Zuid-Frankrijk. Of Italië. Want wat zíjn we de afgelopen maanden getrakteerd op waanzinnig mooi, zonnig en warm zomerweer. Maar hoewel heel augustus nog op ons ligt te wachten en we stiekem hoopten op nóg wekenlang dit zalige weer, lijkt het tij komende week – tot ons grote verdriet – te keren…

Buig, Hollands zomerweer

Volgens de voorspellingen draait het vanaf volgende week helemaal om. “Midden volgende week gaan we over op stereotiep Nederlands zomerweer, met geregeld buien”, zo laat een woordvoerder van weerbureau MeteoGroup weten.

Goed voor de plantjes

Het wordt dus wat wisselvalliger, met elke dag kans op onweersbuien of regen. Er is ook nog kans op zomers weer, maar het zal zeker niet meer zo lang achter elkaar droog blijven, zoals nu het geval is. Jammer voor ons, maar zeker geen slecht nieuws voor de natuur. Want door de droogte van de afgelopen weken zijn er bijvoorbeeld al veel planten gesneuveld en hebben diverse dieren het moeilijk.

Ah, toe?!

Maar, lieve weergoden, valt er niet nog te onderhandelen? Wij staan open voor een week flinke regenbuien gevolgd door nóg zo’n heerlijke zomermaand als deze. Pretty please?

