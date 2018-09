Zo help je je kind door de eerste schooldagen heen

Nu ook de vakanties in het Noorden van Nederland voorbij zijn, zitten alle kinderen weer op school. Zo’n eerste schooldag kan voor een kind behoorlijk spannend zijn. Op deze manier help jij je kind door die uitdagende eerste dag(en).

Wat heel belangrijk is, volgens pedagoog Bert Smits, is om de eerste dag genoeg tijd vrij te maken in je eigen agenda zodat je even mee kunt de klas in. “Ik raad ouders vaak aan om mee naar de school te gaan op de eerste dag, zeker als het over jongere kinderen gaat in de kleuter- of basisschool.”

Beter niet vragen

Blijf de dagen erna ook interesse tonen in de belevenissen van je kind op school. De slechtste vraag die je kunt stellen, al klinkt-ie heel goed, is hoe het was op school. Kinderen kunnen zo’n vraag namelijk vaak nog niet beantwoorden. Het is beter om je interesse specifieker te maken. Zoals: ‘Naast wie zat je vandaag in de kring’, of ‘Wat vond je vandaag het leukste op school’, en ‘Met wie heb je allemaal gespeeld vandaag’. Vaak kunnen kinderen daar wel op antwoorden, en zo breng je het gesprek op gang.

Eerst bijkomen

Ook is het slim deze vragen pas aan het einde van de dag te stellen, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Als een kind net van school komt, is het moe en wil het vaak gewoon even stoom afblazen en bijkomen.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock