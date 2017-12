Yum! Sluit het jaar af met deze proseccotaart van Hema

Traditiegetrouw sluiten we ook dit jaar af met een glas heerlijke bubbels. Maar wil je 2018 extra feestelijk inluiden en wil je naast een lading oliebollen nog wat anders zoets in huis halen? Dan is Hema je beste vriend, want daar kun je nu terecht voor een proseccotaart. Yum!

Lees ook: Thee met proseccosmaak, anyone? Je vindt het bij Aldi

Loopt het water je al in de mond bij de gedachte aan taart met de smaak van prosecco? Wacht dan maar totdat je hoort waar de taart helemaal uit bestaat. Het gaat namelijk om een frambozenschuimtaart met proseccocrème en witte chocoladekrullen. Let op: hij bevat een kleine hoeveelheid alcohol.

De taart is verkrijgbaar in de winkel en online. Je moet er wel snel bij zijn, want de taart is leverbaar tot en met 1 januari.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: AD | Beeld: iStock