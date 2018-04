Wij zijn fan: de Efteling komt met Liption Green Ice Tea-ijsjes

Het lijkt erop dat het een verfrissende zomer gaat worden. In verschillende (attractie)parken, waaronder de Efteling, is dit seizoen een heerlijk nieuw ijsje verkrijgbaar: Lipton Green Ice Tea-ijsjes. Het water loopt ons nu al in de mond…

De Calippo-waterijsjes met Lipton Green Ice Tea-smaak zijn de afgelopen dagen voor het eerst in de Efteling gespot. Gezien wij al fan zijn van het drankje, klinkt een ijsvariant ook wel héél goed. En de prijs? Voor 1,70 euro heb je al zo’n lekker ijsje. Heerlijke verfrissing zo na een ritje in de achtbaan!

Dagje uit

Denk je nu, die wil ik thuis ook? Dan moeten we je toch een klein beetje teleurstellen. Helaas wordt het verfrissende ijsje niet in de supermarkt verkocht. Fabrikant Ola laat weten dat het ijsje alleen op locatie verkocht mag worden, dus tijdens een dagje uit in één van de Nederlandse parken.

Parken waar het ijsje al is gesignaleerd zijn de Efteling, Toverland, Wildlands Adventure Zoo Emmen, DierenPark Amersfoort en Diergaarde Blijdorp.

Snel maar een dagje uit plannen?

