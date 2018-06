Hilarisch: hou je hond voor de gek en doe de ‘What the fluff-challenge’

Hondenbezitters over de hele wereld vermaken zich kostelijk met een nieuwe challenge, waarvan het ene na het andere filmpje op internet verschijnt. Behalve dat al die beelden té leuk zijn en je ze écht even moet bekijken, hopen we ook dat je je zelf aan de challenge waagt. We kunnen namelijk niet wachten op de beelden.

De grote verdwijntruc

Bij de What the fluff-challenge gaan baasjes in een deuropening (met ‘vluchtroute’) staan met een grote doek, terwijl hun hond in de kamer naar hen kijkt. Ze laten zich zien, trekken de lap stof omhoog, bewegen ‘m wat en laten dan de doek vallen terwijl ze zelf als een razende opzij springen. Het gevolg: een verbouwereerde hond die zich rot schrikt dat z’n baasje is verdwenen.

Even lachen

De vele filmpjes die er inmiddels te vinden zijn, zijn uiterst vermakelijk en het lijkt ons – net als de challenge waarbij katten in een op de grond getapet vierkantje moesten blijven zitten – heerlijk als jullie dit ook gaan proberen. Wie gaat zich er aan wagen vandaag? De challenge testen met een baby mag van ons ook. Enjoy!

Beeld: Still uit video