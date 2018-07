Nederland beleeft een waanzinnige, onhollands mooie zomer. Het is uitzonderlijke droog en de temperaturen zijn al wekenlang hoog met een hoofdletter H. Vorige week week schreven we dat die mooie periode deze week aan een eind zou komen, maar wellicht was ook de meetapparatuur even van slag door de hitte: er lijken namelijk nóg warmere dagen in aantocht.

Lees ook

Met deze unicorn ventilator is hitte zo erg nog niet

‘Dit hebben we nog nooit gezien’

De meteorologen van Weerplaza wisten niet wat ze zagen toen één van hun rekenmodellen vanmorgen aangaf dat de temperatuur eind volgende week kan oplopen naar maar liefst 42 graden. “Die geeft 40 tot 42 graden aan voor 28 en 29 juli, dat hebben we nog nooit gezien”, aldus Ben Lankamp van Weerplaza tegen het AD.

Kans

De kans is echter wel klein dat het daadwerkelijk zo bizar warm zal worden in ons land. Een korte uitleg: de weermannen maken gebruik van in totaal vijftig verschillende berekeningen om tot een zo precies mogelijke weersvoorspelling te komen. Slechts één van die vijftig berekeningen kwam uit op de eerder genoemde hoge temperaturen. Er is statistisch gezien dus een kans van slechts twee procent dat we de 40 graden gaan aantikken. “Maar waarom wij er toch van schrokken: we hebben zo’n voorspelling nog nóóit gezien en sommigen werken hier al meer dan 25 jaar”, vertelt Lankamp. Het huidige Hollandse hitterecord stamt uit 1944. Toen werd het op 23 augustus maar liefst 38,6 graden in het Gelderse Warnsveld.

In ieder geval nog een hittegolf in aantocht

De kans dat het géén 40 graden wordt is dus aanzienlijk, maar het wordt hoe dan ook weer #hot. “Het wordt tropisch. De kans dat het vanaf volgende week woensdag een dag of vier, vijf meer dan 30 graden wordt, is meer dan vijftig procent.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock