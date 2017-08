Wat je liever niet wilt weten over zalm (en ja, toch ook weer wel)

Supermarkten liggen vol met kweekzalm. Bijna zonder na te denken stop je die in je winkelmandje. Maar wat zit er eigenlijk in zo’n kweekzalm? En hoe (on)gezond is dit stukje vis?

1. De zalm op je bord wordt gekweekt in kooien

Althans, de meeste zalm. En dan moet je denken aan zo’n 27 zalmen in een badkuip.

2. Zalm zwemt in z’n eigen poep

Bah. Dat zit zo: in een ‘visboerderij’, daar waar de zalmen worden gekweekt, worden de uitwerpselen niet uit het water gevist. De poep blijft dus lekker in het water rondzweven. Oh ja, een visboerderij met 200.000 vissen produceert net zo veel uitwerpselen als een stad met 65.000 inwoners. Hoe dat eruitziet, visualiseer je liever níet.

3. De vissen zijn soms ziek

Niet zo gek, als je zwemt in je eigen uitwerpselen. Om dit op te lossen krijgen de vissen antibiotica – die uiteindelijk ook op jouw bord eindigt. De uitwerpselen trekken ook parasieten en wormen aan. Om die te weren, worden pesticiden gebruikt. Deze pesticiden kunnen schadelijk zijn voor je ogen, huid én je luchtwegen.

4. Die gerookte zalm in je salade ís helemaal niet roze

Carophyll of Astaxanthin: ooit van gehoord? Wij niet. Dat mooie roze kleurtje heeft een kweekzalm niet van nature. Aan de zalm wordt kleurstof toegevoegd: de mooie namen die we hierboven al noemden. Waarom dit wordt gedaan? Grijzige zalm ziet er niet aantrekkelijk uit. Aha. Wilde zalm is wél roze van nature omdat-ie garnalen en kreeftjes eet (zoals het hoort).

5. En al helemaal niet duurzaam

Om 1 kilo zalm te kweken, moet 5 kilo andere vis worden gekweekt. Oeps. In het voer van zalm zit namelijk vooral gemalen vis. Je kunt je voorstellen dat dit niet al te best voor onze planeet is.

Nu willen we je met dit artikel niet zeggen dat je helemaal geen zalm meer moet eten, maar goed opletten waar-ie vandaan komt (en hoe hij gekweekt is) kan geen kwaad. Wil je meer informatie over hoe duurzaam en gezond de vis op jouw bordje is? De Viswijzer geeft handige informatie.

Bron: Libelle, Newsmonkey.be Beeld: iStock