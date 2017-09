Wat je aantal broers en zussen over jou verklapt

Als kind was je zo vaak jaloers op jouw vriendin: omdat ze de coolste (lees: knapste) broer ooit had, omdat ze als enig kind ontzettend verwend werd of omdat je het liefst van al een grote zus had gewild. Maar wat zegt het aantal broers en zussen eigenlijk over jou?

1. Je bent enig kind

Voordeel: Je hebt meer zelfvertrouwen en bent slimmer

Een studie onder drieduizend scholieren beweert dat wie enig kind is meer in zichzelf gelooft. En dat is niet zo verwonderlijk. Zo hebben enige kinderen gemiddeld een hoger IQ dan wie een broer of zus heeft en een uitgebreidere woordenschat. En die combi zorgt er dan weer voor dat ze vaker verder studeren.

Nadeel: De kans dat je scheidt is groter

Volgens een studie van de Ohio State Universiteit ligt het scheidingspercentage hoger bij wie enig kind is dan bij wie opgroeide met broers en zussen. Dat zou komen doordat je in een groter gezin beter leert onderhandelen.

2. Je hebt één of twee broers en zussen

Voordeel: je bent onbaatzuchtig en sympathiek

Tuurlijk heb je vaak gebekvecht met je broer en zus. Maar is je relatie met hen al met al positief, dan hebben ze een goede invloed op je. Dat beweert een studie van Brigham Young University. Het gevoel dat er iemand is op wie je altijd kunt rekenen, maakt je minder egoïstisch én sympathieker. Bovendien zou een zus je emotioneel sterker maken. Hartje voor je zus!

Nadeel: Je bent vatbaarder voor de negatieve invloed van je broer of zus

Slecht gedrag blijkt besmettelijk. Want heb je een broer of zus heeft die ’t een en ’t ander op zijn kerfstok heeft, dan zou het best weleens kunnen dat ook jij al eens in aanraking bent gekomen met de donkerblauwe vrienden. Dat beweert Katherine Jewsbury Conger, professor aan de Universiteit van California-Davis. En dat is nog niet alles: is jouw zus een tienermoeder, dan is de kans dat ook jij een tienermoeder wordt tot vier keer groter.

3. Je hebt drie of meer broers en zussen

Voordeel: Je blijft gezonder

Broers en zussen zijn goed voor je immuunsysteem, aldus een onderzoek van de Universiteit van Cincinnati. Hoe meer broers en zussen je als kind hebt, hoe meer je aan infecties, virussen en bacteriën bent blootgesteld én hoe beter je immuunsysteem is. En dat maakt jou minder vatbaar voor infecties en allergieën!

Nadeel: Je loop een hoger risico op een hersentumor

Een vreemde conclusie, kun je wel stellen, in het onderzoek dat geleid werd door Andrea Altieri. Haar team onderzocht meer dan 13.000 mensen die een hersentumor hadden gehad en wat bleek? Wie vier of meer broers en zussen heeft, loopt tot twee keer zo veel risico een hersentumor te ontwikkelen. Waarom dat zo is? Daar weten de onderzoekers zelf nog maar bijzonder weinig over.

Uit: Bustle.com

