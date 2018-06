Wacht even: is gember dé oplossing tegen hooikoorts?

Het houdt maar niet op en het lijkt zelfs erger te worden: de hooikoorts. De ellendige allergie is er eentje waar velen last van hebben, en waarvoor we ook maar wat graag alles uit de kast halen om op te lossen. Volgens het wetenschappelijke tijdschrift International Immunopharmacology is er dan ook eigenlijk maar één ding dat je in huis moet halen.

Ben je vaste klant bij de apotheek of drogisterij voor neussprays, oogdruppels en pilletjes, of tik je elke avond een Gin Tonic naar achteren, in de hoop dat de ellende voorbij is? We know, zo’n hooikoortsaanval is alles behalve een pretje. Toch zou volgens onderzoek gember nog weleens voor wonderen kunnen zorgen.

Ontstekingsremmend

Onderzoekers kwamen namelijk tot de ontdekking dat wanneer je gember en honing van de lokale imker in je eten stopt, je hooikoortskwaaltjes aanzienlijk minder kunnen worden. Zo zou gember ontstekingsremmend werken en zou honing van de lokale imker de pollen die je hooikoorts stimuleren.

Wie niet waagt, wie niet wint

Maar hoe zit dat dan, en hoe helpt het precies? Volgens het onderzoek zou je immuunsysteem vervolgens specifieke antilichamen produceren tegen deze planten. Klinkt misschien een beetje vaag, maar hé: als het werkt, waarom niet? Je weet immers wat ze zeggen: wie niet waagt, wie niet wint. Ook in het geval van hooikoorts…

