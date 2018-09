Waarom gooien we eigenlijk met een bruidsboeket?

Op elk huwelijk is het een momentje: het gooien van het bruidsboeket. We doen dit omdat het vangen van de bloemen de volgende bruid zou voorspellen. Maar dat is niet altijd zo geweest, dus hoe is de traditie eigenlijk ontstaan?

Lees ook: Dit is volgens onderzoekers de beste leeftijd om te trouwen

In de middeleeuwen stond de bruid voor geluk. Maar er werd nog niet met boeketten gegooid. De jurk van de bruid stond in die tijd symbool voor vruchtbaarheid, en men geloofde dat het bemachtigen van een stukje bruidsjurk het ontmoeten van de ware een handje zou helpen.

Afleidingsmanoeuvre

En dus renden de vrouwen, na de ceremonie, op de bruid af om een flard van haar jurk af te scheuren. Naarmate de jurken duurder werden, probeerden steeds meer bruiden hun jurk heel te houden en gooiden daarom hun boeket als afleidingsmanoeuvre in de lucht.

Kwade geesten

Leuk detail: het trouwboeket stamt uit de Romeinse tijd. Al waren het toen geen bloemen die een vrouw bij zich droeg, maar knoflook en kruiden met een sterke geur. Men geloofde namelijk het kwade geesten op afstand zou houden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Mensengezondheid.infonu.nl | Beeld: iStock