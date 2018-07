Wáár of niet waar? 5 feitjes of fabels over eten

E-nummers maken je ziek, suiker is vergif en van gluten krijg je buikpijn. Tenminste, dat hoor je vaak. Journalist Fleur Baxmeier vraagt zich af: wat klopt er eigenlijk van al die verhalen?

Je kunt zo veel E-nummers naar binnen werken als je wilt.

Diëtist Anne Mesman-de Winter: ‘Feit. E-nummers zijn hulpstoffen die door de overheid zijn goedgekeurd, zoals kleurstoffen, antioxidanten en conserveermiddelen. Er zijn wel E-nummers waar een maximale dagelijkse hoeveelheid aan hangt, maar het is bijna onmogelijk om daar boven te komen.’

Je moet rauwe melk en kaasjes links laten liggen.

Diëtist Rob van Berkel: ‘Als je alle risico’s wilt vermijden, dan wel, want er zitten soms bacteriën in rauwe melk of rauwe kaas waar je ziek van kunt worden. Die kans is héél erg klein, maar risicogroepen als zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en zieke mensen moeten er wel mee oppassen.’

Havermelk is beter voor je dan koemelk.

Rob van Berkel: ‘Dat is onzin, behalve voor mensen die allergisch zijn voor melk of lactose-intolerant zijn. Sommige mensen zeggen: melk is voor kalfjes. Maar dat heeft meer te maken met een ethisch aspect en wil nog niet zeggen dat koemelk slecht voor ons is. Het is zelfs een belangrijke bron van calcium en leidt onder meer tot een lager risico op darmkanker. Er is overigens weinig mis met havermelk, maar het is zeker niet gelijkwaardig aan koemelk.’

Kunstmatige zoetstoffen zijn ongezonder.

Rob van Berkel: ‘Fabel. Mensen roepen vaak dat aspartaam in light-frisdrank het risico op kanker verhoogt. Dat komt voort uit een studie die aan alle kanten rammelde. Je kunt dus gerust een cola light bestellen.’

Bijna niemand kan meer tegen gluten.

Rob van Berkel: ‘Eén procent van de Nederlandse bevolking heeft coeliakie. Die mensen kunnen echt niet tegen gluten. Je hebt ook nog glutensensitiviteit: mensen die niet zo goed tegen gluten kunnen, maar geen coeliakie hebben. De vraag is of dat aan gluten ligt, want in brood zitten ook veel andere stofjes. Mensen praten elkaar vooral heel veel na over gluten en denken dat spelt beter is, terwijl daar net zo veel gluten in zitten als in moderne tarwe.’



Beeld: iStock