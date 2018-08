Bewezen! Dit zijn de voor- en nadelen van vriendschap op de werkvloer

Bijklets-sessie bij het koffiezetapparaat hier, roddel-rookpauze daar: vriendinnen op het werk maken je werkdagen veel leuker en vaak veel korter (time flies when you’re having fun). En dat niet alleen, want dankzij vriendschap op de werkvloer ben je lichamelijk gezonder en heb je een kleinere kans op een burn-out.

Voor- en nadelen op een rij

Dat ontdekten onderzoekers van de Rutgers University in New Jersey, Amerika. Jammer genoeg zitten er ook minder positieve kanten aan vriendschappen op het werk. Flair brengt de voor- en nadelen voor je in kaart. Thank us later!

1.

Voordeel #1: je kunt altijd bij iemand terecht

Jouw leed is haar (of zijn) leed. Lange haren laten verknippen bij de kapper? Deadline gemist en daardoor een boze baas op je dak? Ziek kind noodgedwongen achter moeten laten bij het kinderdagverblijf? Je collega-vriendin hoort je aan, helpt je relativeren en vrolijkt je op.

Nadeel #1: je kunt je vriendin een voorkeursbehandeling geven

Juíst omdat jullie naast werk ook persoonlijke dingen delen, kan het zo zijn dat je (minder) kritisch bent naar hem of haar toe. Het is belangrijk om je altijd af te blijven vragen of je het werk van de ander ook zo goed zou vinden als jullie niet bevriend waren. Eerlijkheid duurt het langst.

2.

Voordeel #2: je werk(dag) wordt een stuk leuker

Of jullie nou op werktrip zijn in Barcelona (en in de vrije uurtjes samen de Ramblas leeg kopen), samen een nieuwe A-klant binnenhalen of je vriendin net op het juiste moment een opbeurend gifje in je mailbox dropt (nadat je hart voor de 21e keer is gebroken), you’re in this together.

Nadeel #2: je moet soms kiezen tussen het bedrijf en je vriendin

Wat het beste is voor het bedrijf waar jullie werken, is niet altijd het beste voor je vriend(in) en – bij onbegrip vanuit hem of haar – jullie vriendschap. Stel je voor: door een reorganisatie worden de uren van je vriendin gekort en jij als P&O coördinator moet deze ontwikkeling overbrengen. Hoe doe je dat? Door niet te treuzelen en zo snel mogelijk het slechte nieuws te vertellen. Ook handig: spreek van tevoren af dat jullie vriendschap los staat van jullie relatie als collega’s.

3.

Voordeel #3: je vriendin weet als geen ander wat je bedoelt als het ‘weer zo’n dag op het werk was’

Jullie hebben aan twee woorden genoeg. Het laatste wat je na zo’n vermoeide werkdag wil, is heel het verhaal over rotklant Y en irritante-collega X vertellen. En dan ook nog het ‘risico’ lopen dat de persoon aan wie je het vertelt er niets van snapt. Laat staan jou het juiste advies kan geven. Je hart luchten over werk-struggles bij je collega-vriendin is dan dé oplossing!

Nadeel #3: je moet oppassen dat je op de werkvloer niet te veel met elkaar optrekt

En alleen maar met elkaar dingen doet. Je wil tenslotte anderen niet het gevoel geven dat ze worden buitengesloten. Probeer de gesprekken op het werk algemeen en voor iedereen volgbaar te houden. Het is verleidelijk om tijdens de lunch uitgebreid door te nemen wat jullie dit weekend gaan doen, maar beter doen jullie dit niet. Een mailtje biedt uitkomst, als je dan toch wat personal girlfriend stuff wil delen.

