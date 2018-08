‘T is weer voorbij, die mooie zomer: eind deze week weer onder de 20 graden

De temperaturen gaan de komende dagen fors omlaag. WeerOnline verwacht dat het vrijdag en in het weekend niet warmer wordt dan 16 tot 19 graden.

Op Texel komt de temperatuur vrijdag niet boven de 16 graden. Voor Noord-Limburg voorspelt Weeronline een maximumtemperatuur van 19 graden.

Sinds juni niet zo ‘fris’

De zomerdip wordt veroorzaakt door een lagedrukgebied boven Scandinavië. Daardoor stroomt vanaf donderdagmiddag koudere lucht het land binnen. De laatste keer dat de maximumtemperaturen op de meeste plekken onder de 20 graden bleven, was 24 juni. Na die tijd kregen we te maken met maar liefst twee bijzonder lange landelijke hittegolven. Dat Nederland getrakteerd werd op twee hittegolven in één zomer kwam slechts twee keer eerder voor.

Beeld: iStock