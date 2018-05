Heftig: verpleegster laat met echte longen zien welke schade roken aanricht

Ja, we weten dat roken slecht voor je is en ja, we weten dat longen een enorme opdonder krijgen van alle peuken die hun eigenaar er dagelijks doorheen jaagt. Toch komen die ‘weetjes’ niet zo binnen als de video die de Amerikaanse verpleegster Amanda Eller deze week online plaatste. Daarin laat zij bij twee paar echte longen – een set gezonde longen en de longen van iemand met longkanker nadat-ie 20 jaar lang een pakje per dag rookte – zien welk effect roken alleen al op je ademhaling heeft.

Lees ook

Wat? Schoonmaakmiddelen even schadelijk voor longen als roken

Schrikbarend

Naast dat de zieke, pikzwarte long die voor haar op een dienblaadje ligt al een angstaanjagend beeld vormt, is het schrikbarend om te zien wat er gebeurt met de longen wanneer er wordt in- en uitgeademd.

Kortademig

Duidelijk is dat de inhoud van de zieke long stukken minder is dan die van de gezonde long. Ook is te zien dat de zieke long bij het uitademen erg snel terug krimpt en er uitziet als een verfrommeld, dood stukje vlees. In tegenstelling tot de gezonde long, die keurig langzaam opblaast en ook weer rustig leegloopt bij het uitademen.

Meer dan longkanker

Roken tast niet alleen je longen aan, maar ligt ook ten grondslag aan meer dan vijftig andere serieuze gezondheidsproblemen. Onder meer je aderen, hart, huid, botten, hersenen, geslachtsorgaan en maag krijgen flinke klappen te verwerken wanneer er volop gerookt wordt. Daarnaast is het opsteken van een sigaret funest voor je vruchtbaarheid en – zoals algemeen bekend is – een absolute no go tijdens een zwangerschap.

Het is nooit te laat

Of je volledig verloren bent als je al lange tijd rookt? Nee hoor. Je gezondheid verbetert aanzienlijk wanneer je de sigaretten links laat liggen. Gooi dus vandaag nog dat pakje peuken in de vuilnisbak en ga voor een lang en ‘gezond’ leven!

Beeld: iStock