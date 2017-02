VIDEO: Photoshop? Dáárom heb jij het niet nodig

(copyright: Vimeo)

Deze dames steken de middelvinger op naar Photoshop. Ronde vormen, skinny, gespierd of hier en daar een kraaienpootje: who cares? Wees gewoon je verrukkelijke zelf.

We don’t need Photoshop, girls

Neem een voorbeeld aan deze sterke vrouwen en – we zeiden het zojuist ook al, maar we blijven het zeggen – wees trots op wie je bent. Wees blij met je curves en andere kenmerken die jou uniek en authentiek maken. Sproetjes? Be proud of them! Laat ook niemand je zelfzekerheid op het strand intomen. Striemen zijn helemaal niets om je voor te schamen. Verstoppen is overbodig!

