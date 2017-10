Van bacon tot wijn: dit zijn de meest bizarre chocoladesmaken

Vind jij het al avontuurlijk als je een stukje chocolade met chilipeper of zeezout probeert? Dan zijn deze bizarre smaken waarschijnlijk niet aan jou besteed. Van bacon tot wijn, er gaan nogal wat variaties rond. Welke zou jij aandurven?

Lees ook: Beste nieuws ever: chocolade maakt je slimmer

Bacon

Een ware hit in de Verenigde Staten en Canada, maar eentje waar wij aan twijfelen. De combi bacon en chocolade is er razend populair en zou iets weghebben van de variaties chocolade met zout. Dan doet Canada er nog een schepje bovenop met de bacon én maple syrup versie.

Sometimes you have a bacon chocolate kind of day ♥ . . #chuaochocolatier #bacon #chocolate #roughday #baconluxious #matchmadeinheaven Een bericht gedeeld door Lauren Nicole (@lau.ren.nicole) op 13 Jun 2017 om 7:09 PDT

Repen

In landen als Japan kunnen de combi’s niet gek genoeg en daar spannen repen als Snickers en KitKat de kroon. Je vindt er zomaar KitKat Sweet Potato of Snickers met de smaak van spicy rode pepers.

#KitKat #Japan #SweetPotato #KitKatSweetPotato #omnomnom #yummy #tamchiak #dessert #chocolate Een bericht gedeeld door Suan Lynn (@suanlynn) op 5 Apr 2017 om 6:26 PDT

Spicy

Dat pittige zien we ook in Nederland steeds vaker, de smaak wordt steeds populairder. Er is een reep op de markt die de drie pittigste pepers ter wereld bevat. Au!

Beeld: Instagram / iStock